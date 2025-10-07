رفع سقف سحوبات المودعين قريباً

Advertisement

يكثر الحديث في الآونة الأخيرة عن نية رفع سقف السحوبات مُجددا للتعميم 158 من 800 دولار إلى 1000 دولار والتعميم رقم 166 من 400 دولار إلى 500 دولار وذلك خلال الشهرين المقبلين.في هذا الإطار، اعتبر الخبير المالي والاقتصادي الدكتور عبر " " ان "موضوع رفع سقف السحوبات أصبح مُكررا، فقوانين المالية وهيكلة المصارف وتوزيع الخسائر كلها مُتعثرة وبالتالي يلجأ مصرف إلى هذه الخطوة علما ان ما حصل لا يُمكن اعتباره خسائر انما سطو على أموال الناس".وأشار إلى ان "قانون الفجوة المالية لن يبصر النور قبل مطلع عام 2026، كما ان إعادة المبالغ المالية التي حوّلت إلى الخارج من خلال التعميم الذي أصدره مصرف لبنان والبلاغ القضائي الذي أصدره مدعي عام التمييز القاضي مُتعثرة أيضا لذا البديل رفع سقف السحوبات "لإسكات" المودعين".وتوّقع الا تكون المبالغ كبيرة وان تمتد مدة رفع السحوبات نحو 5 أشهر.