لبنان

رفع سقف سحوبات المودعين قريباً

"خاص لبنان24"

Lebanon 24
07-10-2025 | 02:45
يكثر الحديث في الآونة الأخيرة عن نية مصرف لبنان رفع سقف السحوبات مُجددا للتعميم 158 من 800 دولار إلى 1000 دولار والتعميم رقم 166 من 400 دولار إلى 500 دولار وذلك خلال الشهرين المقبلين. 
في هذا الإطار، اعتبر الخبير المالي والاقتصادي الدكتور بلال علامة عبر "لبنان 24" ان "موضوع رفع سقف السحوبات أصبح مُكررا، فقوانين الفجوة المالية وهيكلة المصارف وتوزيع الخسائر كلها مُتعثرة وبالتالي يلجأ مصرف لبنان إلى هذه الخطوة علما ان ما حصل لا يُمكن اعتباره خسائر انما سطو على أموال الناس".

وأشار إلى ان "قانون الفجوة المالية لن يبصر النور قبل مطلع عام 2026، كما ان إعادة المبالغ المالية التي حوّلت إلى الخارج من خلال التعميم الذي أصدره مصرف لبنان والبلاغ القضائي الذي أصدره مدعي عام التمييز القاضي ماهر شعيتو مُتعثرة أيضا لذا البديل رفع سقف السحوبات "لإسكات" المودعين". 
وتوّقع الا تكون المبالغ كبيرة وان تمتد مدة رفع السحوبات نحو 5 أشهر.

المصدر: لبنان 24
