تراجع في أسعار المحروقات صباح اليوم.. ماذا عن الغاز؟

إنخفض اليوم، سعر صفيحتي البنزين 95 اوكتان 13 الف ليرة و98 أوكتان 12 آلف ليرة والمازوت 4 ألاف ليرة فيما ارتفع سعر قارورة 19 الف ليرة، وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:البنزين 95 أوكتان: 1.468.000 ليرة لبنانيةالبنزين 98 أوكتان: 1.508.000 ليرة لبنانيةالمازوت: 1.375.000 ليرة لبنانيةالغاز: 1.115.000 ليرة لبنانية