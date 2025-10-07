26
o
بيروت
25
o
طرابلس
27
o
صور
24
o
جبيل
25
o
صيدا
26
o
جونية
24
o
النبطية
22
o
زحلة
22
o
بعلبك
11
o
بشري
21
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
في كسروان.. قوى الأمن توقف عصابة مخدرات ودعارة
Lebanon 24
07-10-2025
|
02:34
A-
A+
photos
0
A+
A-
أصدرت
المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي
ـ
شعبة العلاقات
العامة بيانًا كشفت فيه عن توقيف عصابة متورطة في ترويج المخدرات وتسهيل أعمال الدعارة في مناطق قضاء كسروان.
Advertisement
وأوضحت الشعبة أن جهودًا استعلامية وميدانية مكثفة مكنت من تحديد هوية أفراد العصابة، ومن بينهم الرأس المدبر أ.م. (مواليد 1998، سوري)، المطلوب للقضاء بموجب خمس مذكرات عدلية بجرائم تسهيل الدعارة والاتجار بالبشر.
وفي 22-9-2025، داهمت دورية من الشعبة الشاليه الذي كان يتواجد فيه المشتبه به في
طبرجا
، وتم توقيفه وضبط كميات متنوعة من المخدرات، تشمل الكوكايين، الكريستال، الحبوب المخدرة، وحشيشة الكيف.
وكشف التحقيق مع الموقوف أنه كان يروج المخدرات لعدد من الأشخاص في كسروان، إضافة إلى تسهيل أعمال الدعارة، وتم تسليمه مع المضبوطات إلى الجهات القضائية المختصة.
مواضيع ذات صلة
قوى الأمن توقف عصابة سرقة سيارات في خلدة
Lebanon 24
قوى الأمن توقف عصابة سرقة سيارات في خلدة
07/10/2025 11:03:43
07/10/2025 11:03:43
Lebanon 24
Lebanon 24
قوى الأمن توقف سوري ولبناني بتهمة ترويج المخدرات في جبل لبنان
Lebanon 24
قوى الأمن توقف سوري ولبناني بتهمة ترويج المخدرات في جبل لبنان
07/10/2025 11:03:43
07/10/2025 11:03:43
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش يوقف أفراد عصابة لترويج المخدرات وحيازة أسلحة وذخائر حربية
Lebanon 24
الجيش يوقف أفراد عصابة لترويج المخدرات وحيازة أسلحة وذخائر حربية
07/10/2025 11:03:43
07/10/2025 11:03:43
Lebanon 24
Lebanon 24
الرأس المدبّر لعصابة دعارة في قبضة شعبة المعلومات
Lebanon 24
الرأس المدبّر لعصابة دعارة في قبضة شعبة المعلومات
07/10/2025 11:03:43
07/10/2025 11:03:43
Lebanon 24
Lebanon 24
المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي
أصدرت المديرية العامة
قوى الأمن الداخلي
المديرية العامة
شعبة العلاقات
مديرية ال
طبرجا
العلا
تابع
قد يعجبك أيضاً
بالصور: غارة إسرائيلية تستهدف سيارة بين دير عامص وصدقين
Lebanon 24
بالصور: غارة إسرائيلية تستهدف سيارة بين دير عامص وصدقين
04:02 | 2025-10-07
07/10/2025 04:02:07
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تلقّى القطاع الخاص في لبنان "الضربة القاتلة"؟
Lebanon 24
هل تلقّى القطاع الخاص في لبنان "الضربة القاتلة"؟
04:00 | 2025-10-07
07/10/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هانيغان يزور معراب.. والحديث عن المستجدات
Lebanon 24
هانيغان يزور معراب.. والحديث عن المستجدات
03:57 | 2025-10-07
07/10/2025 03:57:24
Lebanon 24
Lebanon 24
بلدية رومية تنظم "يوم الصحة" لتعزيز الوعي الصحي والمجتمعي
Lebanon 24
بلدية رومية تنظم "يوم الصحة" لتعزيز الوعي الصحي والمجتمعي
03:56 | 2025-10-07
07/10/2025 03:56:16
Lebanon 24
Lebanon 24
الذكرى السبعين للبطريرك عريضة في أستراليا.. إيمان ووطنية ووحدة
Lebanon 24
الذكرى السبعين للبطريرك عريضة في أستراليا.. إيمان ووطنية ووحدة
03:53 | 2025-10-07
07/10/2025 03:53:21
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
خبر حزين... بعد "غارة زبدين" هذا ما حصل مع شقيق حسين عطوي
Lebanon 24
خبر حزين... بعد "غارة زبدين" هذا ما حصل مع شقيق حسين عطوي
06:22 | 2025-10-06
06/10/2025 06:22:06
Lebanon 24
Lebanon 24
"محروقات مجانية" للعسكريين
Lebanon 24
"محروقات مجانية" للعسكريين
13:20 | 2025-10-06
06/10/2025 01:20:17
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات عن منزل فضل شاكر.. تفاصيل مثيرة
Lebanon 24
معلومات عن منزل فضل شاكر.. تفاصيل مثيرة
14:39 | 2025-10-06
06/10/2025 02:39:58
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل: هذه هويّة المُستهدف في النبطية
Lebanon 24
إسرائيل: هذه هويّة المُستهدف في النبطية
08:33 | 2025-10-06
06/10/2025 08:33:14
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة مروعة على طريق المطار.. رصاصة تقتلُ عنصراً أمنياً!
Lebanon 24
حادثة مروعة على طريق المطار.. رصاصة تقتلُ عنصراً أمنياً!
14:56 | 2025-10-06
06/10/2025 02:56:02
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
04:02 | 2025-10-07
بالصور: غارة إسرائيلية تستهدف سيارة بين دير عامص وصدقين
04:00 | 2025-10-07
هل تلقّى القطاع الخاص في لبنان "الضربة القاتلة"؟
03:57 | 2025-10-07
هانيغان يزور معراب.. والحديث عن المستجدات
03:56 | 2025-10-07
بلدية رومية تنظم "يوم الصحة" لتعزيز الوعي الصحي والمجتمعي
03:53 | 2025-10-07
الذكرى السبعين للبطريرك عريضة في أستراليا.. إيمان ووطنية ووحدة
03:30 | 2025-10-07
عثر عليها في وسط بيروت من دون اوراق ثبوتية.. فاطمة كنجو في عهدة قوى الأمن
فيديو
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
01:56 | 2025-10-03
07/10/2025 11:03:43
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
15:00 | 2025-09-30
07/10/2025 11:03:43
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
11:52 | 2025-09-23
07/10/2025 11:03:43
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24