لبنان

في كسروان.. قوى الأمن توقف عصابة مخدرات ودعارة

Lebanon 24
07-10-2025 | 02:34
أصدرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة بيانًا كشفت فيه عن توقيف عصابة متورطة في ترويج المخدرات وتسهيل أعمال الدعارة في مناطق قضاء كسروان.
وأوضحت الشعبة أن جهودًا استعلامية وميدانية مكثفة مكنت من تحديد هوية أفراد العصابة، ومن بينهم الرأس المدبر أ.م. (مواليد 1998، سوري)، المطلوب للقضاء بموجب خمس مذكرات عدلية بجرائم تسهيل الدعارة والاتجار بالبشر.

وفي 22-9-2025، داهمت دورية من الشعبة الشاليه الذي كان يتواجد فيه المشتبه به في طبرجا، وتم توقيفه وضبط كميات متنوعة من المخدرات، تشمل الكوكايين، الكريستال، الحبوب المخدرة، وحشيشة الكيف.

وكشف التحقيق مع الموقوف أنه كان يروج المخدرات لعدد من الأشخاص في كسروان، إضافة إلى تسهيل أعمال الدعارة، وتم تسليمه مع المضبوطات إلى الجهات القضائية المختصة.
 
