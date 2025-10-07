Advertisement

لبنان

الرئيس عون يتابع الأوضاع الأمنية ومكافحة الفساد والنازحين السوريين

Lebanon 24
07-10-2025 | 02:41
استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون المدير العام لأمن الدولة اللواء إدغار لاوندس، في قصر بعبدا، حيث استعرضا معًا الأوضاع الأمنية في البلاد، إضافة إلى جهود أمن الدولة في مكافحة الفساد في الإدارات والمؤسسات الرسمية.
كما اطّلع الرئيس عون على عمل الأمن العام برئاسة اللواء حسن شقير في مختلف المناطق اللبنانية، واطّلع على برامج تنظيم رحلات العودة للنازحين السوريين إلى بلادهم، في إطار متابعة شاملة للأوضاع الأمنية والإنسانية في لبنان.
 
كما استقبل عون، رئيس المجلس الإسلامي العلوي في لبنان، الشيخ علي محمود قدور، في لقاء تناول أوضاع الطائفة العلوية في لبنان وسبل تعزيز حضورها وتمثيلها في الوظائف العامة ضمن إدارات الدولة ومؤسساتها. وقد بحث اللقاء أهمية تمكين الطائفة العلوية من حقوقها الدستورية في المؤسسات العامة، بما يضمن تمثيلها العادل والمشاركة الفاعلة في شؤون الدولة، إلى جانب تطوير برامج لدعم الشباب والخريجين العلويين في الاندماج ضمن السلك الإداري والخدماتي في الدولة اللبنانية.

وفي سياق متصل، اطّلع الرئيس عون على آخر المستجدات في مؤسسة كهرباء لبنان، خلال لقاء مع رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للمؤسسة المهندس كمال حايك. وركز اللقاء على تقييم أوضاع الكهرباء في البلاد، وعلى الإصلاحات الجارية التي تنفذها فرق الكهرباء في مختلف المناطق، خصوصًا البلدات والقرى الجنوبية المتضررة، إضافة إلى الضاحية الجنوبية لبيروت. كما تم البحث في آليات تحسين الخدمات الكهربائية وتعزيز الاستجابة للأعطال الطارئة، لضمان وصول الطاقة بشكل مستدام وموثوق للمواطنين.

 
