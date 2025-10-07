26
لبنان
مهنئاً الفرق اللبنانية المشاركة في بطولات كرة السلة.. عون: العلم اللبناني سيبقى مرفوعا على المنصات الاقليمية والدولية
Lebanon 24
07-10-2025
|
02:59
A-
A+
photos
0
A+
A-
هنأ رئيس الجمهورية
العماد جوزاف عون
فريق الرياضي على احرازه بطولة ابو ظبي الدولية لكرة السلة، وفريق
الحكمة
على احتلاله المركز الثاني في بطولة الاندية العربية، ونادي الشانفيل لاحتلاله المركز الثالث في بطولة ابو ظبي.
واعتبر
الرئيس عون
ان هذه الانجازات تعكس صورة
لبنان
الحقيقية، لبنان الاصرار، لبنان الارادة الصلبة، لبنان الامل، لبنان العنفوان.
وأعرب الرئيس عون عن ثقته بأن
العلم
اللبناني سيبقى مرفوعا على المنصات الاقليمية والدولية بفضل جهود ومثابرة اللاعبين اللبنانيين وايمانهم ببلدهم.
