مهنئاً الفرق اللبنانية المشاركة في بطولات كرة السلة.. عون: العلم اللبناني سيبقى مرفوعا على المنصات الاقليمية والدولية

Advertisement

هنأ رئيس الجمهورية فريق الرياضي على احرازه بطولة ابو ظبي الدولية لكرة السلة، وفريق على احتلاله المركز الثاني في بطولة الاندية العربية، ونادي الشانفيل لاحتلاله المركز الثالث في بطولة ابو ظبي.واعتبر ان هذه الانجازات تعكس صورة الحقيقية، لبنان الاصرار، لبنان الارادة الصلبة، لبنان الامل، لبنان العنفوان.وأعرب الرئيس عون عن ثقته بأن اللبناني سيبقى مرفوعا على المنصات الاقليمية والدولية بفضل جهود ومثابرة اللاعبين اللبنانيين وايمانهم ببلدهم.