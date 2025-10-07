Advertisement

لبنان

بجرم الإحتيال.. توقيف مطلوب في الضنية

Lebanon 24
07-10-2025 | 03:13
ألقت القوى الأمنية صباح اليوم الثلاثاء القبض على المدعو "ط.ع" في بلدة عين التينة - الضنية، بجرم الاحتيال، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24". 
وأحيل الموقوف إلى القضاء المختص وبوشر التحقيق معه.
