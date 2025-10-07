الدفاع المدني: 78 مهمة خلال 24 ساعة الماضية

Advertisement

- إخماد حرائق: 43 مهمة تشمل حرائق أعشاب: 24، أحراج: 1، أشجار مثمرة: 3، نفايات: 10، منازل: 2، مؤسسات: 1، كهرباء: 1، دراجات نارية: 1، سيارات نتيجة القصف: 1.

- الإسعاف: 23 مهمة، تشمل حالات طارئة: 7، حوادث سير: 5، نقل مرضى: 10، نقل جثامين : 1.

- : 10 مهام متنوعة.

- سلامة عامة: مهمتان.

أفادت بأن عناصرها نفذوا 78 مهمة خلال الـ 24 ساعة الماضية، موزعة على النحو التالي:وأكدت المديرية استمرار جاهزية عناصرها للتدخل الفوري في حالات الطوارئ والمساعدة في حماية المدنيين والممتلكات، مع التركيز على سرعة الاستجابة وفعالية الإجراءات الأمنية والسلامة العامة.