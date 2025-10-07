Advertisement

لبنان

الذكرى السبعين للبطريرك عريضة في أستراليا.. إيمان ووطنية ووحدة

Lebanon 24
07-10-2025 | 03:53
ترأس راعي الأبرشية المارونية في أستراليا ونيوزيلندا وأوقيانيا، المطران أنطوان شربل طربيه، القداس الإلهي الذي نظمته "رابطة بشري" في سيدني، بمناسبة الذكرى السبعين لرحيل البطريرك أنطونيوس بطرس عريضة، وذلك في كاتدرائية سيدة لبنان. وشارك في القداس المطران فاردان نافاسارديان، رئيس أساقفة أبرشية الطائفة الأرمنية لأستراليا ونيوزيلندا وأوقيانيا، والمونسينيور مرسيلينو يوسف، بالإضافة إلى كهنة ورهبان وراهبات من مختلف الأبرشيات.
حضر القداس عدد كبير من الشخصيات الرسمية والسياسية والدينية، بينهم وزير الطاقة في الحكومة الفيدرالية الأوسترالية كريس بوين، ونائبة رئيس “حزب العمال” في سيدني ساندرا كلتوم ضومط، والنائبة دونا دايفيس، إلى جانب ممثلين عن الأحزاب اللبنانية، رؤساء جمعيات ومؤسسات، إعلاميين، وأبناء مدينة بشري والمناطق المجاورة.

ألقى المطران طربيه عظة تناول فيها القيم التي جسدها البطريرك الراحل، مؤكدًا على أهمية التمسك بالإيمان والوحدة الوطنية، وعلى الرسالة التي حملها للبنان والكنيسة الجامعة. وأشار إلى المواقف الوطنية الثابتة للبطريرك عريضة ودوره في ترسيخ الاستقلال اللبناني، واعتبر السيادة الوطنية جزءًا من قانون الإيمان الماروني. وأضاف أن البطريرك كان رجل صلاة ورحمة ومحبة، بطريرك الرجاء، أهتم بالعطاء للفقراء والمحتاجين، وأسّس مؤسسات تنموية واجتماعية ومشاريع لإحياء الأراضي الزراعية وبناء الكنائس، وكان حريصًا على التواصل مع المغتربين.

بعد القداس، أقيم احتفال خطابي قدمته الإعلامية هنا غريشه، وتضمن كلمات لشخصيات لبنانية وأسترالية تحدثت عن الدور التاريخي والوطني للبطريركية المارونية، وعن مسؤولية استمرار القيم والمبادئ التي عاشها البطريرك الراحل.

وألقى رئيس رابطة بشري، بيار سكر، كلمة استعاد فيها سيرة البطريرك وإرثه الوطني والإيماني، مؤكداً أن "الأوطان تبنى برجال أخلصوا لله والإنسان". كما خص الرئيس العماد جوزاف عون الاحتفال بتمنياته بالتوفيق، ووجّه البطريرك مار بشارة بطرس الراعي كلمة جدد فيها العهد للبطريرك الكبير، داعياً للسلام ووحدة لبنان.

تخلل الاحتفال كلمات ورسائل مسجلة من شخصيات لبنانية وأسترالية، بينها الدكتور محمد السماك، والدكتور سمير جعجع، ورئيسة إقليم أوستراليا الكتائبي لودي فرح أيوب، ووزير الصناعة جو عيسى الخوري، ونواب عدة، بالإضافة إلى كلمة مؤثرة من حفيد شقيق البطريرك جو عريضة، وكلمة رئيس تحرير جريدة النهار – أوستراليا أنور حرب.

كما عرضت رسائل مصورة من رئيس بلدية بشري جو كيروز، والدكتور فادي رحمة، ورئيس لجنة جبران الوطنية، وخادم رعية كاتدرائية مار سابا الأب شربل مخلوف، والمؤلف غازي إميل جعجع، وأكد المتحدثون على أن “بشري ما زالت منبعا للرجال الكبار، ومهداً للرسالة الوطنية والإيمانية”. واختتم اللقاء بغداء حضره الجميع.
 
(الوكالة الوطنية)
