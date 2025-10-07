بلدية رومية تنظم "يوم الصحة" لتعزيز الوعي الصحي والمجتمعي

Advertisement

نظمت بلدية رومية فعالية "يوم الصحة" في ساحة مار عبدا أمام مستوصف البلدة، ضمن جهودها لتعزيز الوعي الصحي وتحقيق مجتمع آمن يتمتع بصحة أفضل. وشارك في النشاط فريق طبي من مستشفى ضهر الباشق الحكومي ومستشفى بخعازي، بالإضافة إلى كلية أليس رامز شاغوري للتمريض في (LAU)، والـ LAU Mobile Clinic، والصليب الأحمر اللبناني، وجمعيات مجتمعية مثل DiaLeb وBarbara Nassar وSAID NGO وجمعية إثمار، بالتعاون مع اللجنة الصحية في البلدية والدكتورة لوري أبي حبيب، والممرضة ماي الكتاني.تضمن النشاط تقديم خدمات طبية مجانية، شملت فحوص دم، وتخطيط للقلب، وكشف شامل على الصحة العامة، بالإضافة إلى الكشف المبكر عن سرطان الثدي، والسكري، وأمراض القلب والقولون. كما اشتمل على حملات توعية وإرشاد عن الوقاية من الإدمان على وسائل التواصل الاجتماعي، والحفاظ على نمط حياة صحي، والعناية بصحة الأسنان، وأهمية اللقاحات والكشف المبكر عن السرطان والوقاية من .وحرص القائمون على الفعالية على توجيه الإرشادات للمواطنين حول أساليب الوقاية العامة، وتعزيز الوعي الصحي من خلال تقديم نصائح عملية لتبني أسلوب حياة صحي، وتوعية الأهالي بأهمية الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة، إضافة إلى التوعية بأساليب الحفاظ على الصحة النفسية والجسدية للأطفال والشباب.وأكدت بلدية رومية على أن هذا النشاط يأتي في إطار مسؤوليتها المجتمعية لتعزيز صحة المواطنين والوقاية من الأمراض، واعتبرته خطوة نحو بناء مجتمع أكثر وعيًا واستدامة صحية، مع توفير الخدمات الطبية الأساسية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من بسهولة الوصول.