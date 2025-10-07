Advertisement

لبنان

إزالة مخالفات وبسطات عن أوتوستراد المنية

Lebanon 24
07-10-2025 | 04:41
تنفّذ شرطة اتحاد وبلدية المنية بمؤازرة قوة من الدرك حملة لإزالة المخالفات والبسطات والعوائق عن الأوتوستراد العام في المنية، حفاظًا على النظام العام وتنظيم السير، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
وشملت الحملة إزالة بسطة مخالفة على أوتوستراد دير عمار

دير عمار

لبنان 24

لبنان

أوتو

جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24