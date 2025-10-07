"كشاف البيئة".. جولة في وادي نهر الكلب للوعي الثقافي لدى الشباب

Advertisement

(الوكالة الوطنية)

تابعت "جمعية كشاف البيئة في " برنامجها للتربية الوطنية، ونظّمت جولة جديدة في لقادة فوج الميناء البحري وفوج مرشدات الميناء، ضمن سلسلة نشاطات تحمل عنوان "بالعلم والإيمان تُبنى الأوطان".وقالت الجمعية في بيان إن الجولة استهدفت وادي الأثري، حيث جال المشاركون بين العديد من المعالم التاريخية والنُصُب التي تُوثّق حقبات مختلفة من تاريخ الساحل الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، وتشكل جزءًا أساسيًا من تاريخ لبنان الحديث.وشملت الجولة 23 نصبًا تذكاريًا منحوتًا في الحجر الجيري حول مصب نهر الكلب، تعود إلى أحداث تاريخية تمتد من الألفية الثانية حتى القرن العشرين، ما جعلها محطة توعوية وتربوية مميزة للمشاركين.وأوضح أمين سر الجمعية القائد مراد عبوشي أن الهدف من البرنامج هو "تنمية قدرات وتوعيتهم حول أهمية المعالم التاريخية والثقافية التي تمتاز بها المناطق "، مشددًا على أن مثل هذه الجولات "تعزز الانتماء الوطني، وتنمّي الوعي لدى الشباب بتاريخهم وثقافتهم وحضارتهم".