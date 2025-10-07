Advertisement

لبنان

"كشاف البيئة".. جولة في وادي نهر الكلب للوعي الثقافي لدى الشباب

Lebanon 24
07-10-2025 | 04:45
تابعت "جمعية كشاف البيئة في لبنان" برنامجها للتربية الوطنية، ونظّمت جولة جديدة في محافظة جبل لبنان لقادة فوج الميناء البحري وفوج مرشدات الميناء، ضمن سلسلة نشاطات تحمل عنوان "بالعلم والإيمان تُبنى الأوطان".
وقالت الجمعية في بيان إن الجولة استهدفت وادي نهر الكلب الأثري، حيث جال المشاركون بين العديد من المعالم التاريخية والنُصُب التي تُوثّق حقبات مختلفة من تاريخ الساحل الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، وتشكل جزءًا أساسيًا من تاريخ لبنان الحديث.

وشملت الجولة 23 نصبًا تذكاريًا منحوتًا في الحجر الجيري حول مصب نهر الكلب، تعود إلى أحداث تاريخية تمتد من الألفية الثانية قبل الميلاد حتى القرن العشرين، ما جعلها محطة توعوية وتربوية مميزة للمشاركين.

وأوضح أمين سر الجمعية القائد مراد عبوشي أن الهدف من البرنامج هو "تنمية قدرات القادة وتوعيتهم حول أهمية المعالم التاريخية والثقافية التي تمتاز بها المناطق اللبنانية"، مشددًا على أن مثل هذه الجولات "تعزز الانتماء الوطني، وتنمّي الوعي لدى الشباب بتاريخهم وثقافتهم وحضارتهم".
 
(الوكالة الوطنية)
محافظة جبل لبنان

الوكالة الوطنية

قبل الميلاد

ميناء البحر

جبل لبنان

نهر الكلب

اللبنانية

القادة

