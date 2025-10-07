بدران: خريجو الحقوق "رسل الجامعة اللبنانية في ساحات العدالة والقرار"

Advertisement

احتفلت كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية – الفرع الثالث في بتخريج دفعة جديدة من طلاب مرحلة الإجازة، في احتفال أقيم في معرض رشيد كرامي الدولي بطرابلس برعاية الدكتور بسام بدران، وحضور فعاليات سياسية وروحية وأكاديمية وتربوية وأهالي الخريجين.بعد النشيد الوطني ونشيد الجامعة، ألقت الطالبة ماري جرجس طعمه كلمة الخريجين، تلاها مدير الكلية الدكتور خالد الخير الذي خاطب الطلاب مؤكدًا أنهم "سيوف للحق وحراس للعدالة"، مشددًا على أن خريجي كلية الحقوق هم "جيش المدني الذي يناضل إلى جانب الجيش الوطني".بدوره، أكد عميد الكلية الدكتور حبيب القزي أن الكلية "لم تكن يوماً مجرد صرح أكاديمي يمنح الشهادات، بل مصنعًا للرجال والنساء صانعي الغد"، مشيرًا إلى أن الطلاب يشكلون "رصيدًا وطنيًا في ساحات العدالة والسياسة والإدارة".وفي كلمته، قال رئيس الجامعة الدكتور بسام بدران إن كلية الحقوق تمثل "منارة القانون ومرآة الحياة السياسية في وطن يتوق إلى الحق"، مضيفًا أن "لبنان اليوم يحتاج إلى قضاة لا يخافون، ومحامين لا يساومون، وباحثين لا يكلّون".وأكد بدران أن تخرج الطلاب "انتقال من المعرفة إلى المسؤولية، ومن التعلم إلى الالتزام"، داعيًا الخريجين لأن يكونوا "صوت العدالة وضمير الوطن"، وأن يجعلوا من النزاهة درعهم، ومن خدمة الناس غايتهم.وختم كلمته بالقول: "أنتم رسل ساحات العدالة والقرار، ووجهها المشرق في لبنان والعالم"، قبل أن يُختتم الحفل بتوزيع الشهادات على الخريجات والخريجين وسط أجواء من الفخر والفرح.