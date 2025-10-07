Advertisement

بدران: خريجو الحقوق "رسل الجامعة اللبنانية في ساحات العدالة والقرار"

07-10-2025 | 04:56
احتفلت كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية – الفرع الثالث في الجامعة اللبنانية بتخريج دفعة جديدة من طلاب مرحلة الإجازة، في احتفال أقيم في معرض رشيد كرامي الدولي بطرابلس برعاية رئيس الجامعة الدكتور بسام بدران، وحضور فعاليات سياسية وروحية وأكاديمية وتربوية وأهالي الخريجين.
بعد النشيد الوطني ونشيد الجامعة، ألقت الطالبة ماري جرجس طعمه كلمة الخريجين، تلاها مدير الكلية الدكتور خالد الخير الذي خاطب الطلاب مؤكدًا أنهم "سيوف للحق وحراس للعدالة"، مشددًا على أن خريجي كلية الحقوق هم "جيش لبنان المدني الذي يناضل إلى جانب الجيش الوطني".

بدوره، أكد عميد الكلية الدكتور حبيب القزي أن الكلية "لم تكن يوماً مجرد صرح أكاديمي يمنح الشهادات، بل مصنعًا للرجال والنساء صانعي الغد"، مشيرًا إلى أن الطلاب يشكلون "رصيدًا وطنيًا في ساحات العدالة والسياسة والإدارة".

وفي كلمته، قال رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور بسام بدران إن كلية الحقوق تمثل "منارة القانون ومرآة الحياة السياسية في وطن يتوق إلى الحق"، مضيفًا أن "لبنان اليوم يحتاج إلى قضاة لا يخافون، ومحامين لا يساومون، وباحثين لا يكلّون".

وأكد بدران أن تخرج الطلاب "انتقال من المعرفة إلى المسؤولية، ومن التعلم إلى الالتزام"، داعيًا الخريجين لأن يكونوا "صوت العدالة وضمير الوطن"، وأن يجعلوا من النزاهة درعهم، ومن خدمة الناس غايتهم.

وختم كلمته بالقول: "أنتم رسل الجامعة اللبنانية في ساحات العدالة والقرار، ووجهها المشرق في لبنان والعالم"، قبل أن يُختتم الحفل بتوزيع الشهادات على الخريجات والخريجين وسط أجواء من الفخر والفرح.
 
(الوكالة الوطنية)
