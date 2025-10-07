الفوعاني: العلم هو المقاومة الأولى

Advertisement

أكد رئيس الهيئة التنفيذية في حركة "أمل" الفوعاني خلال احتفال تكريمي للطلاب المتفوقين في بلدة الخرايب، أن " هو الأولى"، مشددًا على أن "الجيل الصاعد هو امتدادٌ لنضال الفكر والوعي والرسالة الذي أسسه الإمام ".وقال الفوعاني إنّ الخرايب بلدة لا تُقهر، قدّمت وصنعت المجد، وإنّ أبناءها "يحملون القلم كما حمل الشهداء "، مشيدًا بصمود البلدة وتجذرها في أرض الجنوب.وتناول في كلمته الأوضاع السياسية، مؤكدًا أن حمى في أحلك المراحل و"لم يتخلّ عن ثوابته الوطنية"، مشيرًا إلى أن البعض يسعى لتشويه الصورة الحقيقية للبنان المقاوم والسيّد.كما شدّد على ضرورة إجراء الانتخابات النيابية المقبلة في موعدها، رافضًا محاولات تعديل قانون الانتخاب "بدوافع شخصية"، وختم بالتأكيد أن بناء الوطن ومواجهة التحديات يكونان "بالعلم، والأمل، والإنسان الواعي".