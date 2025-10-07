Advertisement

لبنان

الفوعاني: العلم هو المقاومة الأولى

Lebanon 24
07-10-2025 | 04:56
أكد رئيس الهيئة التنفيذية في حركة "أمل" الدكتور مصطفى الفوعاني خلال احتفال تكريمي للطلاب المتفوقين في بلدة الخرايب، أن "العلم هو المقاومة الأولى"، مشددًا على أن "الجيل الصاعد هو امتدادٌ لنضال الفكر والوعي والرسالة الذي أسسه الإمام موسى الصدر".
وقال الفوعاني إنّ الخرايب بلدة لا تُقهر، قدّمت الشهداء وصنعت المجد، وإنّ أبناءها "يحملون القلم كما حمل الشهداء البندقية"، مشيدًا بصمود البلدة وتجذرها في أرض الجنوب.

وتناول في كلمته الأوضاع السياسية، مؤكدًا أن الرئيس نبيه بري حمى لبنان في أحلك المراحل و"لم يتخلّ عن ثوابته الوطنية"، مشيرًا إلى أن البعض يسعى لتشويه الصورة الحقيقية للبنان المقاوم والسيّد.

كما شدّد على ضرورة إجراء الانتخابات النيابية المقبلة في موعدها، رافضًا محاولات تعديل قانون الانتخاب "بدوافع شخصية"، وختم بالتأكيد أن بناء الوطن ومواجهة التحديات يكونان "بالعلم، والأمل، والإنسان الواعي".
 
(الوكالة الوطنية)
