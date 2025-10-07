Advertisement

لبنان

البساط: المرحلة المقبلة تحمل آفاقًا واعدة للاقتصاد اللبناني

Lebanon 24
07-10-2025 | 05:07
اعتبر رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أن مؤتمر "بيروت وان" الاستثماري، المقرر عقده في 18 و19 تشرين الثاني المقبل، يشكّل فرصة لتأكيد الدور الاقتصادي للبنان الذي تأثر بالأحداث الأخيرة، لكنه بدأ يستعيد عافيته.
وأوضح عون خلال استقباله وزير الاقتصاد والتجارة عامر بساط ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي شارل عربيد، أن المؤتمر سيسلط الضوء على نقاط القوة في الاقتصاد اللبناني، مؤكداً أهمية المشاركة الواسعة لإتاحة المجال للقطاعات المعنية لعرض رؤيتها لمستقبل الاقتصاد.

من جهته، أشار الوزير بساط إلى التحضيرات الجارية للمؤتمر، موضحاً أن المحاور تشمل الرؤية الاقتصادية للبنان، إعادة ربطه برأس المال العالمي، ودور القطاع الخاص كمحرك للاقتصاد، مع التركيز على القطاعات المنتجة.
 
 
وأكد بساط أن المؤتمر سيستهدف ثلاثة فئات: القطاع الخاص اللبناني، المغتربين اللبنانيين، والمستثمرين العرب والأجانب، مشدداً على أن المؤتمر سيعقد برعاية الرئيس عون الذي سيلقي الكلمة الافتتاحية.

وأضاف بساط أن المؤتمر يهدف إلى تشجيع الاستثمار والربحية بغض النظر عن السياسة أو الوضع الأمني، مع توقع حضور واسع من المستثمرين الذين يلاحظون الفرص المتاحة في لبنان بعد سنوات من الأزمات والحروب. وستشمل فعاليات المؤتمر عرض الرؤية الاقتصادية للحكومة اللبنانية وجلسات مخصصة لمختلف القطاعات مثل السياحة والتكنولوجيا والبنية التحتية.

على صعيد آخر، تابع الرئيس عون سلسلة لقاءات وزارية وسياسية وأمنية. فقد عرض وزير الطاقة والمياه جو الصدي أوضاع الوزارة والمشاريع الجارية في القطاعين النفطي والكهربائي، فيما استقبل رئيس المجلس الإسلامي العلوي الشيخ علي محمود قدور ورافقه الشيخ أحمد عاصي، حيث أبدى قدور شكره للرئيس على اهتمامه بالطائفة العلوية وحقوقها في الوظائف العامة.

كما اطلع الرئيس عون على الأوضاع الأمنية من المديرين العامين لأمن الدولة اللواء الركن إدغار لاوندس، والأمن العام اللواء حسن شقير، بما يشمل مكافحة الفساد في الإدارات، وتنظيم رحلات عودة النازحين السوريين بالتنسيق مع الجانب السوري. كما زار الرئيس عون مؤسسة كهرباء لبنان برفقة المدير العام المهندس كمال حايك للاطلاع على الإصلاحات الجارية في الشبكات ومشاريع تعزيز الكهرباء بالتعاون مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

ختاماً، هنأ الرئيس عون أندية كرة السلة اللبنانية على إنجازاتها، معتبراً أن هذه الانتصارات تعكس صورة لبنان الحقيقي، مؤكداً ثقته بأن العلم اللبناني سيبقى مرفوعاً على المنصات الإقليمية والدولية بفضل جهود اللاعبين اللبنانيين وإيمانهم ببلدهم.

