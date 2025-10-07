الحاج حسن: المقاومة ستبقى الخيار الأول والأخير

Advertisement

أكّد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب الدكتور حسين الحاج حسن، خلال احتفال تكريمي للشهيد عبد الأمير سبليني وشهداء بلدة البابلية، أنّ الحشود الشعبية التي تواكب تعكس ثبات البيئة على عهدها ووفائها، رغم قسوة الظروف والحرب، مشددًا على أنّ هذه البيئة لن تتخلى عن خيار المقاومة في الماضي أو الحاضر أو .وانتقد الحاج حسن ما وصفه بـ"صمت الدولة" أمام تصريحات إسرائيلية تمس السيادة وكرامة الجيش والشعب، مشيرًا إلى أن ما زال قائمًا، والعدوان مستمر بشكل يومي، والأسرى ما زالوا في السجون، في وقت يُبرَّأ فيه العملاء من المحاكم العسكرية. وأضاف أنّ الموقف الوحيد الذي عبّر عن مسؤولية وطنية كان للرئيس ، بينما تُعامل الورقة الأميركية كمرجعية، في حين تُهمل المبادرات الوطنية.وختم الحاج حسن بالتشديد على أنّ المقاومة ستبقى الخيار الأول والأخير، وأن بيئتها الصلبة لا تهتز أمام التحديات، لأنها تعتبر نفسها على طريق العزة والكرامة والسيادة الحقيقية.