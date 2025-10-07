Advertisement

لبنان

الحاج حسن: المقاومة ستبقى الخيار الأول والأخير

Lebanon 24
07-10-2025 | 05:15
أكّد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب الدكتور حسين الحاج حسن، خلال احتفال تكريمي للشهيد عبد الأمير سبليني وشهداء بلدة البابلية، أنّ الحشود الشعبية التي تواكب الشهداء تعكس ثبات البيئة المقاومة على عهدها ووفائها، رغم قسوة الظروف والحرب، مشددًا على أنّ هذه البيئة لن تتخلى عن خيار المقاومة في الماضي أو الحاضر أو المستقبل.
وانتقد الحاج حسن ما وصفه بـ"صمت الدولة" أمام تصريحات إسرائيلية تمس السيادة اللبنانية وكرامة الجيش والشعب، مشيرًا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي ما زال قائمًا، والعدوان مستمر بشكل يومي، والأسرى ما زالوا في السجون، في وقت يُبرَّأ فيه العملاء من المحاكم العسكرية. وأضاف أنّ الموقف الوحيد الذي عبّر عن مسؤولية وطنية كان للرئيس نبيه بري، بينما تُعامل الورقة الأميركية كمرجعية، في حين تُهمل المبادرات الوطنية.

وختم الحاج حسن بالتشديد على أنّ المقاومة ستبقى الخيار الأول والأخير، وأن بيئتها الصلبة لا تهتز أمام التحديات، لأنها تعتبر نفسها على طريق العزة والكرامة والسيادة الحقيقية.
