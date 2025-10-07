Advertisement

لبنان

بالصورة... من هو المُستهدف في "غارة دير عامص"؟

Lebanon 24
07-10-2025 | 05:23
علم "لبنان 24"، أنّ المُستهدف في بلدة دير عامص - قضاء صور، هو محمود عيسى.
وقد استشهد عيسى في الغارة التي استهدفت سيارته، بينما أعلنت وزارة الصحة عن إصابة شخص آخر بجروحٍ.
 
 
 
 
