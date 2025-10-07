27
لبنان
غارة جديدة على جنوب لبنان... ماذا استهدفت إسرائيل؟ (صور)
Lebanon 24
07-10-2025
|
05:31
A-
A+
أفادت مندوبة "
لبنان 24
"، أنّ طائرة مُسيّرة إسرائيليّة استهدفت "جرافة" في وادي مريمين، بين بلدتيّ ياطر وزبقين.
وبحسب المعلومات، استشهد
علي قدوح
في الغارة.
