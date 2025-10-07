Advertisement

لبنان

غارة جديدة على جنوب لبنان... ماذا استهدفت إسرائيل؟ (صور)

Lebanon 24
07-10-2025 | 05:31
أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ طائرة مُسيّرة إسرائيليّة استهدفت "جرافة" في وادي مريمين، بين بلدتيّ ياطر وزبقين.
وبحسب المعلومات، استشهد علي قدوح في الغارة.
 
  
 
 
جنوب لبنان

لبنان 24

علي قدوح

إسرائيل

لبنان

علي ق

