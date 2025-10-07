Advertisement

لبنان

رجّي استقبل القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأميركيّة

Lebanon 24
07-10-2025 | 05:44
استقبل وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأميركيّة كيث هانيغان وتمّ التداول بآخر المستجدات في لبنان والمنطقة.
