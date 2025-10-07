"الضمان" يعلن تعديلات جديدة على التعرفات الطبية والاستشفائية

أصدر للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كركي سلسلة مذكرات جديدة تهدف إلى تطوير خدمات الصندوق وتحسين تقديماته الصحية والاجتماعية، وذلك استنادًا إلى قرار رقم 1423 الصادر في 24 أيلول 2025.

وشملت الإجراءات تعديلات واسعة على التعرفات الطبية، حيث تم تحديد تعرفات جديدة لعدد من الفحوصات والمناظير أبرزها تنظير المعدة (12,082,000 ل.ل.)، تنظير القولون (18,795,000 ل.ل.)، تنظير القصبات (13,425,000 ل.ل.)، إضافة إلى تخطيط الدماغ (2,500,000 ل.ل.)، تخطيط العضلات (3,500,000 ل.ل.)، فحص قياس التنفس (1,342,500 ل.ل.)، تخطيط القلب المتنقل (2,685,000 ل.ل.)، مقياس ضغط المتنقل (2,685,000 ل.ل.)، فضلاً عن رفع تعرفة جلسة العلاج الفيزيائي إلى 895,000 ل.ل. كما ألزمت المذكرة الحصول على موافقة استشفائية مسبقة لإجراء تنظير المعدة أو القولون بعدما كان يُسمح بها سابقًا من دون موافقة.



وفي ما يتعلق بالمستلزمات الطبية، نصّت مذكّرة أخرى على تعديل قيمة "الروسّور"، حيث تحدّد كلفة العملية مع روسّور واحد بين 150 و180 مليون ليرة حسب تصنيف المستشفى، فيما تحدّد كلفة كل روسّور إضافي بـ 58,175,000 ليرة (نحو 650 دولارًا)، وذلك بهدف التخفيف من الأعباء عن المضمونين. أما في ما يخص جلسات العلاج الكيميائي النهاري، فقد تم رفع تعرفة الرمز 96408 إلى 15 مليون ليرة والرمز 96409 إلى 10,500,000 ليرة من دون سعر الدواء.



وأكد كركي أنّ هذه الإجراءات تندرج ضمن خطة شاملة لتحديث التعرفات الطبية والاستشفائية بما يوازن بين مصلحة المضمونين ومقدمي ، مشددًا على استمرار إدارة الصندوق في تعديل باقي التعرفات خلال الأسابيع المقبلة، خصوصًا المتعلقة بتغطية الأدوات والمستلزمات الطبية، وداعيًا المستشفيات والأطباء إلى الالتزام بالتعرفات الرسمية وعدم تقاضي فروقات غير مبررة.