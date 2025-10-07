Advertisement

لبنان

"الضمان" يعلن تعديلات جديدة على التعرفات الطبية والاستشفائية

Lebanon 24
07-10-2025 | 05:40
A-
A+
Doc-P-1426227-638954383557330877.jpg
Doc-P-1426227-638954383557330877.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي سلسلة مذكرات جديدة تهدف إلى تطوير خدمات الصندوق وتحسين تقديماته الصحية والاجتماعية، وذلك استنادًا إلى قرار مجلس الإدارة رقم 1423 الصادر في 24 أيلول 2025.
Advertisement
 
 
وشملت الإجراءات تعديلات واسعة على التعرفات الطبية، حيث تم تحديد تعرفات جديدة لعدد من الفحوصات والمناظير أبرزها تنظير المعدة (12,082,000 ل.ل.)، تنظير القولون (18,795,000 ل.ل.)، تنظير القصبات (13,425,000 ل.ل.)، إضافة إلى تخطيط الدماغ (2,500,000 ل.ل.)، تخطيط العضلات (3,500,000 ل.ل.)، فحص قياس التنفس (1,342,500 ل.ل.)، تخطيط القلب المتنقل (2,685,000 ل.ل.)، مقياس ضغط الدم المتنقل (2,685,000 ل.ل.)، فضلاً عن رفع تعرفة جلسة العلاج الفيزيائي إلى 895,000 ل.ل. كما ألزمت المذكرة الحصول على موافقة استشفائية مسبقة لإجراء تنظير المعدة أو القولون بعدما كان يُسمح بها سابقًا من دون موافقة.

وفي ما يتعلق بالمستلزمات الطبية، نصّت مذكّرة أخرى على تعديل قيمة "الروسّور"، حيث تحدّد كلفة العملية مع روسّور واحد بين 150 و180 مليون ليرة حسب تصنيف المستشفى، فيما تحدّد كلفة كل روسّور إضافي بـ 58,175,000 ليرة (نحو 650 دولارًا)، وذلك بهدف التخفيف من الأعباء عن المضمونين. أما في ما يخص جلسات العلاج الكيميائي النهاري، فقد تم رفع تعرفة الرمز 96408 إلى 15 مليون ليرة والرمز 96409 إلى 10,500,000 ليرة من دون سعر الدواء.

وأكد كركي أنّ هذه الإجراءات تندرج ضمن خطة شاملة لتحديث التعرفات الطبية والاستشفائية بما يوازن بين مصلحة المضمونين ومقدمي الخدمات الصحية، مشددًا على استمرار إدارة الصندوق في تعديل باقي التعرفات خلال الأسابيع المقبلة، خصوصًا المتعلقة بتغطية الأدوات والمستلزمات الطبية، وداعيًا المستشفيات والأطباء إلى الالتزام بالتعرفات الرسمية وعدم تقاضي فروقات غير مبررة.

مواضيع ذات صلة
تعديلات فرنسية جديدة وإصرار أميركي على "جدول زمني واضح" لسحب "اليونيفيل"
lebanon 24
07/10/2025 15:55:12 Lebanon 24 Lebanon 24
عبد الله: لن يحصل أي تعديل على قانون تعويض نهاية الخدمة في الضمان
lebanon 24
07/10/2025 15:55:12 Lebanon 24 Lebanon 24
نقابة المستشفيات: نأسف لما آلت ليه العلاقة بين الضمان ومستشفى المقاصد ومركز سان جورج الطبي
lebanon 24
07/10/2025 15:55:12 Lebanon 24 Lebanon 24
"بلومبرغ": التعرفات الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي ستظل سارية بينما تستمر الإجراءات القضائية ضدها
lebanon 24
07/10/2025 15:55:12 Lebanon 24 Lebanon 24

الخدمات الصحية

مجلس الإدارة

المدير العام

الدكتور محمد

صندوق الوطني

محمد كركي

التزام

الروس

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:52 | 2025-10-07
08:42 | 2025-10-07
08:40 | 2025-10-07
08:33 | 2025-10-07
08:19 | 2025-10-07
08:12 | 2025-10-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24