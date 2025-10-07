إلى "عشّاق الشتاء" استعدّوا.. منخفض جوي في طريقه إلينا وهكذا سيكون الطقس

Advertisement

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض تدريجي بدرجات الحرارة ، يتكون الضباب على المرتفعات وتهطل أمطار خفيفة متفرقة اعتبارا الظهر بخاصة شمال البلاد، ومن المتوقع ان تشتد ليل الأربعاء/الخميس مع احتمال حدوث برق ورعد ورياح ناشطة تصل أحيانا الى 50 كلم/س يرتفع معها موج البحر.وجاء في النشرة الآتي:-الحال العامة: طقس خريفي متقلب يسيطر على والحوض الشرقي للمتوسط خلال اليومين المقبلين بسبب تأثير منخفض جوي متوسط الفعالية متمركز شمال يرافقه انخفاض بدرجات الحرارة، تهطل أمطار متفرقة، مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة يستمر تأثيره حتى ظهر الجمعة حيث يستقر الطقس تدريجيا مع عودة درجات الحرارة للارتفاع اعتبارا من يوم السبت.-الطقس المتوقع في لبنان:الثلاثاء: غائم جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل بينما تنخفض في المناطق الداخلية والجبلية، يتكون الضباب على المرتفعات ويتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق بخاصة شمال البلاد اعتبارا من بعد الظهر كما تنشط الرياح أحيانا.الأربعاء: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض تدريجي بدرجات الحرارة ، يتكون الضباب على المرتفعات وتهطل أمطار خفيفة متفرقة اعتبارا من بعد الظهر بخاصة شمال البلاد، ومن المتوقع ان تشتد ليل الأربعاء/الخميس مع احتمال حدوث برق ورعد ورياح ناشطة تصل أحيانا الى 50 كلم/س يرتفع معها موج البحر.الخميس: غائم جزئيا الى غائم مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية بخاصة في المناطق الجبلية، يتكون الضباب الكثيف على المرتفعات وتهطل أمطار متفرقة خلال النهار، تشتد غزارتها أحيانا اعتبارا من بعد الظهر مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة تصل سرعتها الى 60 كلم/س شمال البلاد حيث يرتفع موج البحر، كما يتوقع تشكل السيول على بعض الطرق، تنحسر الأمطار تدريجيا خلال الليل .الجمعة: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع بسيط بدرجات الحرارة واحتمال تساقط الرذاذ خلال الفترة الصباحية، يستقر الطقس خلال النهار ويتحول بعد الظهر الى قليل الغيوم.