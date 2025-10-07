27
لبنان
رسميًا.. هذا موعد زيارة البابا لاوون الرابع عشر إلى لبنان
Lebanon 24
07-10-2025
|
06:10
A-
A+
photos
0
A+
A-
أصدر مكتب الإعلام في الكرسي الرسولي، اليوم الساعة الواحدة بعد ظهرًا بتوقيت
بيروت
(الثانية عشرة ظهرًا بتوقيت روما)، الإعلان الرسمي بشأن الزيارة الرسولية لقداسة البابا لاوون الرابع عشر إلى
لبنان
.
وجاء في نص الإعلان:
"تلبيةً لدعوة فخامة رئيس الجمهورية والسلطات الكنسية
اللبنانية
، سيقوم الأب الأقدس بزيارة رسولية إلى لبنان في الفترة من 30 تشرين الثاني حتى 2 كانون الأول. وسيُعلن عن برنامج الزيارة التفصيلي في حينه".
إلى ذلك، صدر عن مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في لبنان البيان التالي:
"باسم رئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في لبنان صاحب الغبطة والنيافة البطريرك
الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي
الكلي الطوبى، وباسم أصحاب الغبطة بطاركة الكنائس الكاثوليكية في لبنان الكلبي الطوبي.
ترفع آيات الشكر والتسبيح للرب على النعمة العظمى التي أغدقها على وطننا الحبيب لبنان، والمتمثلة في إعلان الكرسي الرسولي بتاريخ 7 تشرين الأول 2025 عن الزيارة الرسولية التي سيقوم بها قداسة البابا لاوون الرابع عشر إلى لبنان، من 30 تشرين الثاني ولغاية 2 كانون الأول 2025".
وأضاف: "لقد أتت هذه الزيارة المباركة تجاوبا مع الدعوة الرسمية التي وجهها فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزاف عون، ومع الدعوة التي رفعها أصحاب الغبطة البطاركة الكاثوليك في لبنان، ونحن إذ نعبر عن امتناننا العميق تشكر قداسة البابا على محبته الأبوية واهتمامه الخاص بلبنان وشعبه".
وتابع: "إننا نستقبل هذا الحدث التاريخي بفرح عظيم ورجاء متجدد. راجين أن تحمل هذه الزيارة الرسولية للبنان سلاما واستقرارًا، وأن تكون علامة وحدة لجميع اللبنانيين مسيحيين ومسلمين في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ وطننا".
وختم: "ترفع صلواتنا إلى الرب سائلين أن يبارك هذه الزيارة ويرى لها القلوب والنفوس، فتغدو حدثا مفعما بالنعمة، يحمل تمارًا روحية وافرة للكنيسة في لبنان وللوطن بأسره".
