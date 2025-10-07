Advertisement

لبنان

سلام التقى شحادة وشهيب والجوزو

Lebanon 24
07-10-2025 | 06:34
اجتمع رئيس مجلس الوزراء، الدكتور نواف سلام، صباح اليوم مع وزير شؤون المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والمعلومات، كمال شحادة، حيث استعرض شحادة خلال اللقاء التطورات التي شهدها مكتب وزير الشؤون التكنولوجية والذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى المشاريع المستقبلية المزمع تنفيذ جزء كبير منها بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأوضح شحادة أن هناك تنسيقًا مستمرًا مع نحو 14 وزارة، معربًا عن أمله في أن يدعم رئيس الحكومة تسريع تنفيذ هذه المشاريع وإنجاز قسم كبير منها خلال الأشهر المقبلة.

كما التقى الرئيس سلام عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب أكرم شهيب، وجرى خلال اللقاء استعراض الأوضاع العامة والمستجدات السياسية.

واستقبل الرئيس سلام مفتي جبل لبنان، محمد هاني الجوزو، على رأس وفد من فاعليات منطقة إقليم الخروب. وأكد المفتي الجوزو بعد اللقاء تقدير الوفد للدور الوطني الذي يقوم به رئيس الحكومة ودعمه لرسالة الدولة ومؤسساتها، مشددًا على أهمية الحفاظ على شرعية الدولة وسيادتها. وأضاف: "بحثنا أيضًا القضايا الإنمائية التي تهم منطقتنا وأبدينا استعدادنا للتعاون الكامل مع دولة الرئيس لتحقيق إنماء متوازن يعود بالخير على كل لبنان".

كما التقى الرئيس سلام وفدًا من العشائر العربية برئاسة الشيخ طلال الضاهر، ضمّ الحاج خضر نوفل، الشيخ عامر الغصن، ورئيس بلدية السعديات خالد الأسعد. وأكد الضاهر بعد اللقاء دعم العشائر الكامل لمقام رئاسة الحكومة ولرئيسها شخصيًا، وحرصهم على تمسك الدولة ومؤسساتها الشرعية، لا سيما في معالجة الملفات الوطنية، وعلى رأسها ملف أحداث خلدة. ولفت إلى رفض الاعتداءات والخروقات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية، مشددًا على أن الرد الحقيقي يكون بوجود دولة قوية وعادلة تمسك بسيادتها. وأكد أن الجيش هو الضامن لوحدة الوطن وأمنه، في ظل دعم عربي صادق، يتقدمه دعم المملكة العربية السعودية.

كما استقبل الرئيس سلام وفدًا من مخاتير العشائر العربية برئاسة المختار رفعت نمر، الذي قال بعد اللقاء: "زيارتنا تأتي لدعم رئيس الحكومة ومواقفه الوطنية، وقدمنا خلال اللقاء عرضًا لعدد من المطالب والقضايا الإنمائية والاجتماعية".
