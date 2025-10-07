Advertisement

لبنان

جشي: نحذر من مخاطر التخلي عن المقاومة

Lebanon 24
07-10-2025 | 06:48
انطلقت في بلدة البازورية حملة لزراعة 64 شجرة تكريمًا لعمر الأمين العام السابق لحزب الله،السيد حسن نصرالله، بحضور عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسين جشي، ورئيس بلدية البازورية الدكتور حسين سرور وفاعليات محلية ومتطوعين.
وفي كلمة له شدّد جشي على أن ذكرى الشهداء هي نور يهدي المسير في مواجهة العدوان، معتبراً أن دماء الشهداء تُعزّز العزيمة في مواجهة العدو الصهيوني. وانتقد ما وصفه بالتخلّي المتواصل للدولة عن أداء واجباتها تجاه الاعتداءات الإسرائيلية، مستنكراً الاكتفاء ببعض البيانات أو الصمت.

وحذّر جشي من تبعات أي دعوات للتخلي عن المقاومة، مؤكداً أنّ الهدف من ذلك ليس التخلص من المقاومة فحسب، بل تعرية لبنان أمام العدو وترك ساحة مفتوحة للسيطرة الأميركية–الإسرائيلية على مختلف المستويات. وختم بالقول إنّ المقاومة وإرادة الشعب باقية راسخة، وأنّ الدفاع عن الأرض والكرامة هو خيار لا تراجع عنه.
