جشي: نحذر من مخاطر التخلي عن المقاومة

Advertisement

انطلقت في بلدة البازورية حملة لزراعة 64 شجرة تكريمًا لعمر السابق لحزب الله،السيد ، بحضور عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسين جشي، ورئيس بلدية البازورية الدكتور حسين سرور وفاعليات محلية ومتطوعين.وفي كلمة له شدّد جشي على أن ذكرى هي نور يهدي المسير في مواجهة العدوان، معتبراً أن دماء الشهداء تُعزّز العزيمة في مواجهة العدو الصهيوني. وانتقد ما وصفه بالتخلّي المتواصل للدولة عن أداء واجباتها تجاه الاعتداءات ، مستنكراً الاكتفاء ببعض البيانات أو الصمت.وحذّر جشي من تبعات أي دعوات للتخلي عن ، مؤكداً أنّ الهدف من ذلك ليس التخلص من المقاومة فحسب، بل تعرية أمام العدو وترك ساحة مفتوحة للسيطرة الأميركية–الإسرائيلية على مختلف المستويات. وختم بالقول إنّ المقاومة وإرادة الشعب باقية راسخة، وأنّ الدفاع عن الأرض والكرامة هو خيار لا تراجع عنه.