Advertisement

لبنان

سلامة: المواقع الأثرية تلعب دوراً محورياً في عملية التعافي الاقتصادي

Lebanon 24
07-10-2025 | 06:49
A-
A+
Doc-P-1426243-638954418884772155.jpg
Doc-P-1426243-638954418884772155.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أكد وزير الثقافة غسان سلامة خلال جولة له على المواقع  الأثرية في البقاع استهلها عند العاشرة صباحا من قلعة عنجر"أن الخطوة الأولى للترويج للمواقع الآثرية السياحية تتمثل في تعزيز المعرفة بالموقع عبر المزيد من البحث والتنقيب والدراسة، مشدداً على أهمية الحفاظ على هذا الموقع الذي شهد تراكم حضارات متعددة كالإغريقية، والأموية، والإسلامية، والعباسية، والمملوكية، وحتى الصليبية". وأوضح أن "أهمية الموقع لا تقتصر فقط على جماليته أو كنوزه الأثرية، بل تتعدى ذلك إلى كونه يساهم في إعادة كتابة علمية دقيقة لتاريخ لبنان"، مشيراً إلى أن اي موقع اثري هو المرجع الأساسي لأي مؤرخ ويساعد في إعادة كتابة علمية لتاريخ لبنان".
Advertisement
 
 
وكان في استقباله في الجولة رئيس بلدية عنجر- حوش موسى ستراك هاواتيان، وعدد من أعضاء المجلس البلدي وؤافقه في الجولة المدير العام لمديرية الآثار سركيس خوري، مسؤول الآثار في البقاعين الاوسط والغربي في المديرية العامة للآثار. الدكتور المهندس رافي جرجيان، وموظفي المديرية العامة للآثار.

كما لفت سلامة  إلى أن المواقع الأثرية "تلعب دوراً محورياً في عملية التعافي الاقتصادي، وهو ما يتطلب تفعيل هذا الدور", وأضاف أنه "خلال توليه الوزارة في فترة سابقة، سعى للحصول على تمويل بقيمة تفوق 100 مليون دولار من البنك الدولي بهدف تعزيز الحياة الاقتصادية في محيط المواقع الأثرية الكبرى مثل بعلبك، صور، وجبيل وغيرها", واليوم، لا يزال لدي هذا الاهتمام نفسه بتوظيف الثقافة والآثار في دعم الاقتصاد الوطني من خلال استقطاب السياحة الثقافية وتحفيز الحركة الاقتصادية والخدمات في المناطق المجاورة للمواقع الأثرية".

وأشار إلى ضرورة إيلاء الاهتمام بالمواقع الأقل شهرة والتي لم تحظَ بالتركيز الكافي، رغم أهميتها وجمالها، داعياً إلى تسليط الضوء على مواقع مثل "عنجر" التي تستحق أن تكون في صدارة الاهتمام الأثري والسياحي.

في سياق آخر، ورداً على سؤال حول تقييمه للتقرير الذي قدّمه الجيش اللبناني لمجلس الوزراء، أوضح سلامة أن هذا التقرير هو الأول من نوعه،وهو نموذج للتقارير  التي ستليه، كان تفصيليا، وانا احترم سرية القرار بعدم إفشاء سرية العمليات التي يقوم بها الجيش. وبالذات سرية ذلك التقرير  مشددا على احترامه سرية المعلومات والعمليات العسكرية التي يقوم بها الجيش،مؤكداً أن الإفصاح عن التفاصيل ليس من مسؤوليته."  

واختتم الوزير بالقول إن التقرير قدّم صورة واضحة عن الجهود المبذولة لتعزيز قدرات الجيش البشرية والعملياتية في الجنوب، في إطار الالتزام بالمهلة الموضوعة من قبل الجيش لإنهاء ملف "جنوب الليطاني" بحلول نهاية العام.

وخلال الجولة قدم جرجيان شرحا تفصيليا عن القلعة والحضارات التي توالت عليها
مواضيع ذات صلة
سلامة: نُعدّ خطة استراتيجية لدور الثقافة في التعافي الاقتصادي
lebanon 24
07/10/2025 15:56:12 Lebanon 24 Lebanon 24
شحادة: الدولة اللبنانية تلعب دورها الطبيعي في العلاقات مع سوريا
lebanon 24
07/10/2025 15:56:12 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط: قطر تلعب دورا حاسما في الوساطة بشأن غزة وسنستمر بدعم جهودها
lebanon 24
07/10/2025 15:56:12 Lebanon 24 Lebanon 24
روبيو: الولايات المتحدة تركز على الدور الذي يمكن أن تلعبه قطر في المرحلة المقبلة
lebanon 24
07/10/2025 15:56:12 Lebanon 24 Lebanon 24

المديرية العامة

الجيش اللبناني

المدير العام

مجلس الوزراء

البقاع

إسلامي

التزام

الغربي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:52 | 2025-10-07
08:42 | 2025-10-07
08:40 | 2025-10-07
08:33 | 2025-10-07
08:19 | 2025-10-07
08:12 | 2025-10-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24