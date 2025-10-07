لجنة حقوق الإنسان تناقش انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي الإنساني

Advertisement

عقدت لجنة حقوق الإنسان في المجلس النيابي، برئاسة النائب ميشال موسى، جلسة قبل ظهر اليوم بحضور نائب طارق متري وعدد من النواب.وأشار موسى بعد الجلسة إلى أن اللقاء شهد مشاركة بحكم منصبه نائبًا لرئيس الحكومة ورئيس اللجنة للقانون الدولي الإنساني، حيث تم استعراض طريقة عمل اللجنة في متابعة المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني والانتهاكات التي يتعرض لها من قبل العدو . وأضاف موسى أن شمل أيضًا قضايا حقوق الإنسان الأخرى، مؤكدًا أن الاجتماعات المقبلة ستتابع تطبيق ما تم التطرق إليه بما يعزز قدرة لبنان على محاسبة على مخالفاتها.من جانبه، قال طارق متري إن الاجتماع شكّل فرصة لتبادل الأفكار والتعاون بين السلطات، مشيرًا إلى أهمية عمل اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني التي يترأسها، خصوصًا في توثيق الانتهاكات خلال الحرب الأخيرة والمستمرة بعد وقف الأعمال العدائية. وأوضح أن اللجنة تعمل على تعزيز القوانين اللبنانية لحماية المواطنين من الاعتداءات الإسرائيلية وأي تهديدات أخرى، وتنظيم ندوات توعوية بالتعاون مع خبراء لتعزيز الوعي بالقانون الدولي الإنساني.وختم متري بالتأكيد على أهمية الحفاظ على الذاكرة القانونية لجرائم الإبادة، مؤكدًا أن القانون الدولي الإنساني سلاح فعّال لضمان عدم نسيان الجرائم، مع الإشارة إلى حاجة القوانين اللبنانية للتطوير ومراجعة اتفاقية لضمان فعالية أكبر.