لبنان

بري أبرق مهنئاً السيسي بالذكرى الـ52 لانتصارات أوكتوبر

Lebanon 24
07-10-2025 | 07:03
Doc-P-1426248-638954427532627395.webp
Doc-P-1426248-638954427532627395.webp photos 0
أبرق رئيس مجلس النواب نبيه بري الى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مهنئاً بالذكرى الـ52 لإنتصارات أوكتوبر.
وجاء في نص البرقية:
 
"لمناسبة الذكرى الـ52 لإنتصارات أكتوبر المجيدة تحية إعتزاز وتقدير للتضحيات الجسام التي بذلت وللإرادات التي تكاملت بين الشعب المصري وقواته المسلحة الشجاعة، فصنعت لمصر عبوراً وتحريراً للأرض والإنسان وللأمة العربية واحدة من أنصع المحطات ليس في تاريخ مصر فحسب إنما في تاريخ أمتنا العربية، محطة يجب ان تُستعاد قيمها ودروسها في كل حين، فهي ذاكرة الامة التي يجب أن لا تمحى ولا تُشطب لا في الزمان ولا في المكان.

فخامة الرئيس، يطيب لي في هذا اليوم التاريخي بإسمي وبإسم المجلس النيابي أن أتقدم من سيادتكم ومن الشعب المصري ومن القوات المسلحة المصرية بخالص التهنئة متمنياً لكم التوفيق والسداد في قيادة مصر نحو المزيد من المنعة والتقدم والازدهار وللشعب المصري الشقيق دوام الأمن والإستقرار".
