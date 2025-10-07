Advertisement

لبنان

للراغبين في التطوّع برتبة مأمور في أمن الدولة... هذا الخبر يهمّكم

Lebanon 24
07-10-2025 | 07:15
A-
A+
Doc-P-1426251-638954435359217764.jpg
Doc-P-1426251-638954435359217764.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
بدأت المديرية العامة لأمن الدولة بقبول طلبات التطوّع برتبة مأمور متمرّن من 7 ولغاية 28 تشرين الأول في كافة مكاتب "ليبان بوست" على الأراضي اللبنانية، دون التقيد بأحرف الأسماء.
Advertisement
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
مواضيع ذات صلة
للراغبين بالحصول على رخصة سوق للدراجات... إليكم هذا الخبر
lebanon 24
07/10/2025 15:56:37 Lebanon 24 Lebanon 24
أمن الدولة: الادعاءات على هذا الضابط غير صحيحة
lebanon 24
07/10/2025 15:56:37 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: مقتل 4 ضباط أحدهم برتبة رائد و3 برتبة ملازم خلال معارك في جنوب قطاع غزة
lebanon 24
07/10/2025 15:56:37 Lebanon 24 Lebanon 24
بشرى لمرضى هشاشة عظام الركبة.. إليكم هذا الخبر
lebanon 24
07/10/2025 15:56:37 Lebanon 24 Lebanon 24

المديرية العامة لأمن الدولة

المديرية العامة

أمن الدولة.

أمن الدولة

مديرية ال

اللبنانية

لبنان

راغب

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:52 | 2025-10-07
08:42 | 2025-10-07
08:40 | 2025-10-07
08:33 | 2025-10-07
08:19 | 2025-10-07
08:12 | 2025-10-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24