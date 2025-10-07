قوى الأمن نعت شهيدها المعاون أول محمد جابر

Advertisement

صدر عـن المديريّة العامّة لقوى الأمـن الدّاخلي ـ العامّة ما يلي:تنعي المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، شهيدها المعاون محمد جابر، الذي استُشهد بتاريخ 6-10-2025 في محلة طريق ، أثناء تأديته واجبه، بعد إصابته بطلق ناري أدى إلى استشهاده، وقد تم توقيف الفاعل.فيما يلي نبذة عن حياة الشهيد ومراحل خدمته العسكرية في سلك قوى الأمن:الرتبة والاسم والشهرة: المعاون محمد عدوان جابرتاريخ الولادة ومكانها: 1-1-1988.الوضع العائلي: متأهل، عدد الأولاد /3/.دخل السلك بتاريخ: 25/05/2007 وتدرج في الرتب حتى رتبة معاون.رقي إلى رتبة معاون اول بعد الاستشهاد.خدم في: معهد قوى الأمن الداخلي- شعبة المعلومات- فصيلة طريق الشام- سرية المقر العام – فرع الاضبارات – المجموعة الأمنية في الضاحية الجنوبية- مفرزة سير – مفرزة طوارئ الضاحية – فصيلة حارة حريك – مفرزة استقصاءمنح بعد الاستشهاد: وسام الجرحى-وسام الاستحقاق اللبناني الدرجة الرابعة-المدالية العسكرية-مدالية الأمن الداخلي ومدالية الجدارة.منح التنويهات التالية:– تهنئة خطية صادرة عن والبلديات عدد /1/– تنويه صادر عن مدير عام عدد /3/.– تنويه صادر عن قائد وحدة عدد/1/.