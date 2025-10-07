قوى الأمن نعت شهيدها المعاون أول محمد جابر

صدر عـن المديريّة العامّة لقوى الأمـن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات
العامّة ما يلي:
تنعي المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، شهيدها المعاون محمد جابر، الذي استُشهد بتاريخ 6-10-2025 في محلة طريق المطار
، أثناء تأديته واجبه، بعد إصابته بطلق ناري أدى إلى استشهاده، وقد تم توقيف الفاعل.
فيما يلي نبذة عن حياة الشهيد ومراحل خدمته العسكرية في سلك قوى الأمن:
الرتبة والاسم والشهرة: المعاون محمد عدوان جابر
تاريخ الولادة ومكانها: 1-1-1988.
الوضع العائلي: متأهل، عدد الأولاد /3/.
دخل السلك بتاريخ: 25/05/2007 وتدرج في الرتب حتى رتبة معاون.
رقي إلى رتبة معاون اول بعد الاستشهاد.
خدم في: معهد قوى الأمن الداخلي- شعبة المعلومات- فصيلة طريق الشام- سرية المقر العام – فرع الاضبارات – المجموعة الأمنية في الضاحية الجنوبية- مفرزة سير النبطية
– مفرزة طوارئ الضاحية – فصيلة حارة حريك – مفرزة استقصاء جبل لبنان.
منح بعد الاستشهاد: وسام الجرحى-وسام الاستحقاق اللبناني الدرجة الرابعة-المدالية العسكرية-مدالية الأمن الداخلي ومدالية الجدارة.
منح التنويهات التالية:
– تهنئة خطية صادرة عن وزير الداخلية
والبلديات عدد /1/
– تنويه صادر عن مدير عام قوى الأمن الداخلي
عدد /3/.
– تنويه صادر عن قائد وحدة الدرك الإقليمي
عدد/1/.