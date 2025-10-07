فضل الله: "رسالات" ستستمر في رسالتها الثقافية

Advertisement

اعتبر النائب أن "الغالبية الحكومية أسرفت في وقتها بإصدار بيان يتعلق بتعليق والخبر المقدم للجمعية للفنون رسالات، متجاهلةً بذلك المشكلات الحقيقية التي تواجه البلد"، لافتًا إلى أن "البيان لا يستند إلى أي نص قانوني أو دستوري في ، ولا إلى أي ممارسة دستورية سابقة، وبالتالي لا يترتب عليه أي أثر قانوني".وأضاف في تصريح له من مجلس النواب: "إصدار هذا البيان المليء بالمغالطات يسيء إلى هيبة الدولة وصورة الحكومة ومصداقيتها أمام الرأي العام، الذي شهد على والقوى الأمنية بالقانون والحرص على حماية الأملاك العامة".وتابع: "للعلم، ينص على مجرد إعلام الجهات المعنية بالأنشطة، والحريات العامة لا يمكن تعليقها. والفنون بأشكالها المختلفة هي جوهر رسالة رسالات، وستستمر في العزف للحياة ولشعبها، ولن يؤثر أي تشويش على استمراريتها في أداء رسالتها الثقافية والفنية".