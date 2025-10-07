26
لبنان
فضل الله: "رسالات" ستستمر في رسالتها الثقافية
Lebanon 24
07-10-2025
|
07:48
A-
A+
اعتبر النائب
حسن فضل الله
أن "الغالبية الحكومية أسرفت في وقتها بإصدار بيان يتعلق بتعليق
العلم
والخبر المقدم للجمعية
اللبنانية
للفنون رسالات، متجاهلةً بذلك المشكلات الحقيقية التي تواجه البلد"، لافتًا إلى أن "البيان لا يستند إلى أي نص قانوني أو دستوري في
لبنان
، ولا إلى أي ممارسة دستورية سابقة، وبالتالي لا يترتب عليه أي أثر قانوني".
وأضاف
فضل الله
في تصريح له من مجلس النواب: "إصدار هذا البيان المليء بالمغالطات يسيء إلى هيبة الدولة وصورة الحكومة ومصداقيتها أمام الرأي العام، الذي شهد على
التزام
الروشة
والقوى الأمنية بالقانون والحرص على حماية الأملاك العامة".
وتابع: "للعلم، ينص
قانون الجمعيات
على مجرد إعلام الجهات المعنية بالأنشطة، والحريات العامة لا يمكن تعليقها. والفنون بأشكالها المختلفة هي جوهر رسالة رسالات، وستستمر في العزف للحياة ولشعبها، ولن يؤثر أي تشويش على استمراريتها في أداء رسالتها الثقافية والفنية".
