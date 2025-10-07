Advertisement

لبنان

منسى استقبل الخير وسفير لبنان في صربيا

Lebanon 24
07-10-2025 | 08:12
A-
A+
Doc-P-1426266-638954469367319798.jpg
Doc-P-1426266-638954469367319798.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
 استقبل وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى في مكتبه في اليرزة، النائب أحمد الخير، وتم خلال اللقاء عرض الأوضاع العامة في البلاد.
Advertisement

كما استقبل منسى سفير لبنان في جمهورية صربيا يوسف جبر في زيارة تعارف بعد تعيينه في منصبه الجديد، وتم البحث في العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعم الجيش في مختلف المجالات.
مواضيع ذات صلة
منسى استقبل سفير لبنان في فرنسا
lebanon 24
07/10/2025 18:07:17 Lebanon 24 Lebanon 24
سفير روسيا في بلغراد: الاحتجاجات محاولة لزعزعة استقرار صربيا
lebanon 24
07/10/2025 18:07:17 Lebanon 24 Lebanon 24
منسى استقبل وفودًا سياسية ووطنية في اليرزة
lebanon 24
07/10/2025 18:07:17 Lebanon 24 Lebanon 24
برّي تابع التطورات مع السفير الإيراني في لبنان والتقى كمال الخير
lebanon 24
07/10/2025 18:07:17 Lebanon 24 Lebanon 24

جمهورية صربيا

وزير الدفاع

أحمد الخير

ميشال منسى

سفير لبنان

يوسف جبر

الثنائي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:52 | 2025-10-07
10:51 | 2025-10-07
10:44 | 2025-10-07
10:40 | 2025-10-07
10:36 | 2025-10-07
10:30 | 2025-10-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24