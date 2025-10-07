Advertisement

لبنان

إطلاق نار خلال توقيف مطلوب في طرابلس

Lebanon 24
07-10-2025 | 08:19
أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ دورية من شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي أوقفت ب.ط في محلة شارع الهندسة في منطقة القبة - طرابلس، المطلوب بعدّة مذكرات توقيف.
وتخلل عمليّة التوقيف إطلاق نار في الهواء.
 
 
 
