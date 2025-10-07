Advertisement

لبنان

الرئيس عون رحّب بزيارة البابا: تُجسّد ثقة الفاتيكان الثابتة بلبنان

Lebanon 24
07-10-2025 | 08:33
رحّب رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، بالزيارة الرسولية الأولى للحبر الأعظم لاوون الرابع عشر إلى لبنان، وقال إنّ "زيارة البابا لحظة تاريخية تعيد التأكيد على حضور وطننا ودوره في قلب الكنيسة ووجدان العالم مساحةً للحرية وأرضًا للعيش المشترك ورسالة إنسانية".
وأشار الرئيس عون إلى أنّ "الزيارة علامة فارقة في تاريخ العلاقة بين لبنان والكرسي الرسولي وتجسّد ثقة الفاتيكان الثابتة بهذا البلد".
وأضاف: "قلوب جميع اللبنانيين مشرعةٌ لإستقبال الحبر الأعظم بفرحٍ ووحدةٍ تعكس صورة لبنان الحقيقية".
وقال الرئيس عون إنّ "لبنان قيادةً وشعبًا ينظر إلى هذه الزيارة بكثير من الرجاء في زمنٍ تتعاظم فيه التحديات على مختلف المستويات".
وتابع: "الزيارة البابوية نداء إلى السلام وتثبيت الحضور المسيحي في هذا الشرق والحفاظ على نموذج لبنان الذي يشكّل حاجةً للعالم وللمنطقة".
 
 
