الرئيس عون رحّب بزيارة البابا: تُجسّد ثقة الفاتيكان الثابتة بلبنان

رحّب رئيس الجمهورية ، بالزيارة الرسولية الأولى للحبر الأعظم لاوون إلى ، وقال إنّ "زيارة البابا لحظة تاريخية تعيد التأكيد على حضور وطننا ودوره في قلب الكنيسة ووجدان العالم مساحةً للحرية وأرضًا للعيش المشترك ورسالة إنسانية".

Advertisement

وأشار إلى أنّ "الزيارة علامة فارقة في تاريخ العلاقة بين لبنان والكرسي الرسولي وتجسّد ثقة الفاتيكان الثابتة بهذا البلد".

وأضاف: "قلوب جميع اللبنانيين مشرعةٌ لإستقبال الحبر الأعظم بفرحٍ ووحدةٍ تعكس صورة لبنان الحقيقية".

عون إنّ "لبنان قيادةً وشعبًا ينظر إلى هذه الزيارة بكثير من الرجاء في زمنٍ تتعاظم فيه التحديات على مختلف المستويات".

وتابع: "الزيارة البابوية نداء إلى السلام وتثبيت الحضور المسيحي في هذا الشرق والحفاظ على نموذج لبنان الذي يشكّل حاجةً للعالم وللمنطقة".