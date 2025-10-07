Advertisement

لبنان

تحذير للبنان وإيران: الصراعات وانخفاض إنتاج النفط يهددان النمو الاقتصادي!

Lebanon 24
07-10-2025 | 08:42
A-
A+
Doc-P-1426277-638954487513313505.jpg
Doc-P-1426277-638954487513313505.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
رفع البنك الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي لعام 2025 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إضافة إلى أفغانستان وباكستان، بينما خفّض توقعاته لعام 2026، مشيرًا إلى أن هذه التعديلات تعكس تأثير الصراعات الإقليمية وانخفاض إنتاج النفط في إيران وليبيا.
Advertisement

وأوضح البنك، الذي يتخذ من واشنطن مقرًا له، أن متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي في هذه المنطقة سيبلغ 2.8% خلال العام الحالي، مقارنة بتوقعاته السابقة في نيسان عند 2.6%. ويعزى هذا التحسن بشكل أساسي إلى انتعاش النشاط الاقتصادي في دول الخليج نتيجة الإلغاءات الأسرع من المتوقع لتخفيضات إنتاج النفط، إضافة إلى نمو القطاع غير النفطي، بحسب وكالة "رويترز".

كما شهدت التوقعات تحسنًا في الدول المستوردة للنفط، مدفوعًا بزيادة الاستهلاك والاستثمار الخاص، إضافة إلى تعافي قطاعي الزراعة والسياحة. بالمقابل، من المتوقع أن تواجه الدول النامية المصدرة للنفط تباطؤًا ملحوظًا نتيجة الاضطرابات المستمرة وتخفيضات الإنتاج.

وفي ما يخص الاقتصاد الإيراني، توقع البنك انكماشًا بنسبة 1.7% هذا العام، يتبعه انكماش أكبر بنسبة 2.8% في 2026، مقارنة بتوقعات سابقة أرجحت نمو الاقتصاد بنسبة 0.7% في العام المقبل. وأوضح البنك أن هذا التراجع يعكس انخفاض صادرات النفط والنشاط غير النفطي في ظل تشديد العقوبات، بما في ذلك إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة والاضطرابات التي أعقبت الصراع في حزيران.

وجاءت هذه القيود بعد هجمات جوية نفذتها إسرائيل والولايات المتحدة على مواقع نووية إيرانية، بالإضافة إلى إعادة الأمم المتحدة فرض حظر على الأسلحة وعقوبات أخرى على إيران بسبب برنامجها النووي.

وأكد التقرير أن تداعيات الصراعات في سوريا واليمن ولبنان والضفة الغربية وغزة وأفغانستان أثرت على المنطقة بأكملها، مسببة أزمات إنسانية ونزوحًا جماعيًا وانكماشًا اقتصاديًا. كما أشار إلى أن الدول المجاورة تعاني أيضًا من آثار غير مباشرة تشمل اضطرابات اقتصادية وتدفقات اللاجئين وتفاقم حالة انعدام الأمن. (العربية)
مواضيع ذات صلة
طفرة الذكاء الاصطناعي.. وعود النمو ومخاطر الانهيار الاقتصادي
lebanon 24
07/10/2025 18:07:43 Lebanon 24 Lebanon 24
رويترز: روسيا تقترب من خفض إنتاج النفط بسبب هجمات المسيّرات
lebanon 24
07/10/2025 18:07:43 Lebanon 24 Lebanon 24
وول ستريت جورنال عن مسؤولين غربيين: الصين تستخدم قنوات تمويل خفية لدفع ثمن النفط لإيران
lebanon 24
07/10/2025 18:07:43 Lebanon 24 Lebanon 24
وسط تقييم السوق لزيادة إنتاج "أوبك+".. استقرار في أسعار النفط
lebanon 24
07/10/2025 18:07:43 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

إقتصاد

الولايات المتحدة

الأمم المتحدة

الشرق الأوسط

الإيراني

العقوبات

إسرائيل

واشنطن

رويترز

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:52 | 2025-10-07
10:51 | 2025-10-07
10:44 | 2025-10-07
10:40 | 2025-10-07
10:36 | 2025-10-07
10:30 | 2025-10-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24