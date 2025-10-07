شحادة: الانتخابات النيابية في موعدها

قال وزير المهجرين والذكاء الإصطناعيّ ، إنّ "الانتخابات النيابية في موعدها، والمغتربون سيقترعون كلّ وفق قيده".

وأضاف شحادة للـ"أم تي في"، أنّ "القانون الحالي لا يُطبّق لناحية النواب الـ6، ولا أحد من أصدقاء سيقبل بعدم حصول الانتخابات".