لبنان

شحادة: الانتخابات النيابية في موعدها

Lebanon 24
07-10-2025 | 08:52
قال وزير المهجرين والذكاء الإصطناعيّ كمال شحادة، إنّ "الانتخابات النيابية في موعدها، والمغتربون سيقترعون كلّ وفق قيده".
وأضاف شحادة للـ"أم تي في"، أنّ "القانون الحالي لا يُطبّق لناحية النواب الـ6، ولا أحد من أصدقاء لبنان سيقبل بعدم حصول الانتخابات".
 
كمال شحادة

لبنان

