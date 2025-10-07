Advertisement

لبنان

هذا ما بحثه أبي رميا مع وزيرة الرياضة ومجلس الإنماء والإعمار

Lebanon 24
07-10-2025 | 08:56
A-
A+
Doc-P-1426281-638954495366822848.jpg
Doc-P-1426281-638954495366822848.jpg photos 0
استعرض النائب سيمون أبي رميا مع وزيرة الشباب والرياضة الدكتورة نورا بيراقدريان، موازنة الوزارة بعد إحالتها من مجلس الوزراء إلى مجلس النواب، مؤكداً عزمه العمل من داخل البرلمان لضمان حصول الوزارة على الميزانية الكافية للقيام بمهامها بفعالية.
كما تناول اللقاء شؤوناً رياضية وشبابية، حيث قدّمت الوزيرة بيراقدريان للنائب أبي رميا عرضاً للمشاريع والبرامج التي تنفذها الوزارة، فيما أطلع أبي رميا الوزيرة على أنشطة لجنة الشباب والرياضة النيابية، وفق ما أفاد به مكتبه الإعلامي.
 
كما اجتمع أبي رميا مع رئيس مجلس الإنماء والإعمار محمد قباني وأعضاء المجلس، واطلع خلال اللقاء على المشاريع المتوقفة في قضاء جبيل نتيجة الأزمة المالية والانهيار الاقتصادي.

وتم استعراض المشاريع القائمة في مختلف القطاعات، بما فيها شبكات المياه والصرف الصحي والمواصلات وقطاع الاستشفاء، وناقش المجتمعون سبل إعادة تشغيلها.

واتفق النائب أبي رميا مع مجلس الإنماء والإعمار على التنسيق مع الوزارات المعنية، بما فيها وزارات الأشغال العامة والصحة والطاقة، لتأمين التمويل اللازم لاستكمال هذه المشاريع الحيوية التي كان قد بدأ العمل بها سابقًا، مؤكدًا على متابعة مستمرة لضمان عودة هذه المشاريع إلى التنفيذ الفعلي.
