هذا ما بحثه أبي رميا مع وزيرة الرياضة ومجلس الإنماء والإعمار



Advertisement

كما تناول اللقاء شؤوناً رياضية وشبابية، حيث قدّمت بيراقدريان للنائب أبي رميا عرضاً للمشاريع والبرامج التي تنفذها الوزارة، فيما أطلع أبي رميا الوزيرة على أنشطة لجنة الشباب والرياضة النيابية، وفق ما أفاد به مكتبه الإعلامي. استعرض النائب سيمون أبي مع وزيرة الشباب والرياضة الدكتورة نورا بيراقدريان، موازنة الوزارة بعد إحالتها من إلى مجلس النواب، مؤكداً عزمه العمل من داخل لضمان حصول الوزارة على الميزانية الكافية للقيام بمهامها بفعالية.كما تناول اللقاء شؤوناً رياضية وشبابية، حيث قدّمت بيراقدريان للنائب أبي رميا عرضاً للمشاريع والبرامج التي تنفذها الوزارة، فيما أطلع أبي رميا الوزيرة على أنشطة لجنة الشباب والرياضة النيابية، وفق ما أفاد به مكتبه الإعلامي.

كما اجتمع أبي رميا مع رئيس محمد قباني وأعضاء المجلس، واطلع خلال اللقاء على المشاريع المتوقفة في قضاء نتيجة الأزمة المالية والانهيار الاقتصادي.



وتم استعراض المشاريع القائمة في مختلف القطاعات، بما فيها شبكات المياه والصرف الصحي والمواصلات وقطاع الاستشفاء، وناقش المجتمعون سبل إعادة تشغيلها.



واتفق النائب أبي رميا مع والإعمار على التنسيق مع الوزارات المعنية، بما فيها وزارات الأشغال العامة والصحة والطاقة، لتأمين التمويل اللازم لاستكمال هذه المشاريع الحيوية التي كان قد بدأ العمل بها سابقًا، مؤكدًا على متابعة مستمرة لضمان عودة هذه المشاريع إلى التنفيذ الفعلي.