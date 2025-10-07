Advertisement

لبنان

وزير لبنانيّ سابق في ذمة الله (صورة)

Lebanon 24
07-10-2025 | 09:09
توفي الوزير السابق بانوس مانجيان.
وقد نعى النائب هاغوب بقرادونيان بإسم كتلة نوّاب الأرمن، مانجيان.
 
وقال عبر حسابه على منصة "إكس":
 
"بإسم كتلة نوّاب الأرمن، ننعي بمزيد من الحزن الوزير السابق العميد بانوس مانجيان.
هو الذي ترك بصمة في مؤسسة الجيش اللبناني وفي الحياة السياسية اللبنانية وفي المجتمع الأرمني، بكفّه النظيف وعمله الدؤوب من أجل المصلحة العامة.
الرحمة لروحه".
 
 
مانجيان: اذا كان هناك قرار للحل فلماذا التأخير؟ - <a class='entities-links' href='/entity/1209921769/lebanon/ar/1?utm_term=PublicFigures-lebanon&utm_source=Lebanon24-Frontend&utm_campaign=PublicFigures&utm_medium=PublicFigures-lebanon&id=42211&catid=0&pagetype=PublicFigures'>lebanon</a> Debate - ليبانون ديبايت
 
 
 
لبنان

تعازي ووفيات

مؤسسة الجيش اللبناني

هاغوب بقرادونيان

اغوب بقرادونيان

الجيش اللبناني

بقرادونيان

اللبنانية

lebanon

الرحمة

