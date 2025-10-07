وزير لبنانيّ سابق في ذمة الله (صورة)

توفي الوزير السابق مانجيان.

وقد نعى النائب بإسم كتلة نوّاب الأرمن، مانجيان.

وقال عبر حسابه على منصة "إكس":

"بإسم كتلة نوّاب الأرمن، ننعي بمزيد من الحزن الوزير السابق العميد بانوس مانجيان.

هو الذي ترك بصمة في وفي الحياة السياسية وفي المجتمع الأرمني، بكفّه النظيف وعمله الدؤوب من أجل المصلحة العامة.

لروحه".