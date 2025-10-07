Advertisement

لبنان

الكتائب: لا مبرّر لبقاء أي سلاح خارج إطار الدولة

Lebanon 24
07-10-2025 | 09:09
A-
A+
Doc-P-1426285-638954506678596158.jpg
Doc-P-1426285-638954506678596158.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger

عقد المكتب السياسي لحزب الكتائب اللبنانية اجتماعه الدوري برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميّل، وناقش الأوضاع السياسية والأمنية، وأصدر البيان الآتي:
Advertisement
1. يرحّب المكتب السياسي بالتقدّم المحقَّق في تنفيذ خطة الجيش اللبناني، وفق ما ورد في تقريره المرفوع إلى مجلس الوزراء، ويدعو إلى استكمال التنفيذ وتسريعه على كامل الأراضي اللبنانية، كما نصّت عليه قرارات الحكومة.
ويجدّد الحزب دعوته المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها على لبنان ومنع أي تصعيد عسكري يهدّد السيادة اللبنانية وسلامة المدنيين، ولا سيما في الجنوب.
وتوقّف المكتب السياسي عند تكرار تصريحات مسؤولي حزب الله، ولا سيما نوابه، بأنهم غير معنيين بنزع السلاح في شمال الليطاني، وسأل: "إذا كان حزب الله قد تخلى عن سلاحه جنوب الليطاني متنازلاً بذلك عن نيته محاربة إسرائيل، فبأي هدف يتمسك بهذا السلاح شمال الليطاني؟ أليس في ذلك إصرار على الاحتفاظ بفائض القوة وصرفه في مواجهة اللبنانيين والانقلاب على الدولة ومفهوم الشرعية؟"
2. يشيد المكتب السياسي بالخطوات التي اتخذها وزير العدل، ولا سيّما تعميمه الأخير المتعلّق بكتاب العدل، لما يشكّله من محاولة جدّية لإخراج لبنان من اللائحة الرمادية لمكافحة تبييض الأموال، وبمبادرته تجاه السلطات السورية للحصول على معلومات عن المتورطين في الاغتيالات السياسية، وفي مقدّمهم قاتل الرئيس الشهيد بشير الجميّل حبيب الشرتوني، إضافة إلى الكشف عن مصير المفقودين في السجون السورية، وفي طليعتهم الرفيق بطرس خوند. كما ينوّه الحزب بتعيين المحققين العدليين في جرائم الاغتيال لاسيما النائبين بيار الجميّل وانطوان غانم.
3. يؤكّد الحزب استمراره في معركته لتمكين اللبنانيين غير المقيمين من الاقتراع لـ 128 نائبًا، ويأخذ علمًا بالحركة التي يقوم بها رئيس الحزب مع المسؤولين اللبنانيين لمعالجة هذه المسألة، داعيًا الحكومة إلى إرسال التعديل اللازم إلى مجلس النواب، لضمان إجراء الانتخابات في مواعيدها الدستورية ومشاركة اللبنانيين جميعًا في الداخل والخارج.


4. فوّض المكتب السياسي الأمين العام للحزب إجراء ورشة تعيينات شاملة في جميع المراكز الحزبية.
مواضيع ذات صلة
عدوان: لا سلاح خارج إطار الدولة
lebanon 24
07/10/2025 18:08:10 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدفاع الباكستاني: لا يوجد مبرر لاطّلاع أي دولة على مضمون الاتفاقية الدفاعية مع السعودية
lebanon 24
07/10/2025 18:08:10 Lebanon 24 Lebanon 24
سليمان بعد لقائه سلام: لا مستقبل للبنان خارج إطار الدولة القوية
lebanon 24
07/10/2025 18:08:10 Lebanon 24 Lebanon 24
الكتائب: أي دعوة إلى الحوار مرحّب بها لكن بعد حصر السلاح بالدولة اللبنانية
lebanon 24
07/10/2025 18:08:10 Lebanon 24 Lebanon 24

المجتمع الدولي

الجيش اللبناني

مجلس الوزراء

الأمين العام

اللبنانية

حزب الله

الكشف عن

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:52 | 2025-10-07
10:51 | 2025-10-07
10:44 | 2025-10-07
10:40 | 2025-10-07
10:36 | 2025-10-07
10:30 | 2025-10-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24