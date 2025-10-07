إنذار لأصحاب محلات: للإقفال خلال 48 ساعة

أفادت مندوبة " "، أنّ عناصر من معلومات في جالوا على محلات تجارية يديرها سوريون في منطقة أبي سمراء – ، بالقرب من .

Advertisement

وتمّ إنذار أصحاب المحلات المُخالفة، وطُلِبَ منهم الإقفال خلال مهلة لا تتجاوز 48 ساعة، تحت طائلة الملاحقة القانونية.