لبنان

إنذار لأصحاب محلات: للإقفال خلال 48 ساعة

Lebanon 24
07-10-2025 | 09:06
أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ عناصر من معلومات الأمن العام في الشمال جالوا على محلات تجارية يديرها سوريون في منطقة أبي سمراء – طرابلس، بالقرب من مسجد خديجة.
وتمّ إنذار أصحاب المحلات المُخالفة، وطُلِبَ منهم الإقفال خلال مهلة لا تتجاوز 48 ساعة، تحت طائلة الملاحقة القانونية.
 
 
 
