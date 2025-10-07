26
إنذار لأصحاب محلات: للإقفال خلال 48 ساعة
Lebanon 24
07-10-2025
|
09:06
A-
A+
أفادت مندوبة "
لبنان 24
"، أنّ عناصر من معلومات
الأمن العام
في
الشمال
جالوا على محلات تجارية يديرها سوريون في منطقة أبي سمراء –
طرابلس
، بالقرب من
مسجد خديجة
.
وتمّ إنذار أصحاب المحلات المُخالفة، وطُلِبَ منهم الإقفال خلال مهلة لا تتجاوز 48 ساعة، تحت طائلة الملاحقة القانونية.
