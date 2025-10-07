الجميّل: لضرورة أن تستعيد الدولة اللبنانية كامل سيادتها على أراضيها

Advertisement

استقبل رئيس الجميّل في بيت المركزي في الصيفي في الأميركية في كيث هانيغان، وجرى خلال اللقاء بحث في آخر المستجدات السياسية في لبنان والمنطقة.وحضر الاجتماع رئيس القسم السياسي والاقتصادي في السفارة جايمي أوميليا، والمستشارة السياسية كاريل توما، وعضو في زينة حبيقة، ورئيس جهاز العلاقات الخارجية في الحزب مروان عبدالله.وشدّد الجميّل على ضرورة أن تستعيد كامل سيادتها على أراضيها، وأن يُصار إلى حصر السلاح بالمؤسسات الشرعية، باعتبار ذلك المدخل الأساسي لإعادة بناء الدولة وتثبيت الاستقرار.