لبنان

جلسة لمجلس الوزراء... إليكم جدول أعمالها

Lebanon 24
07-10-2025 | 09:34
يعقد مجلس الوزراء جلسة عند الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الخميس 9-10-2025، في السراي الكبير.
