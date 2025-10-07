Advertisement

لبنان

شركة "رامكو": سنستأنف عملنا

Lebanon 24
07-10-2025 | 09:43
صدر عن شركة "رامكو" بيان جاء فيه:
تُعلن شركة رامكو التاس-ب أنها تبلغت من مجلس الإنماء والإعمار بأنه قد تم إبلاغ الشركة المتعهّدة لمشروع مطمر الجديدة الصحي بوجوب استئناف استقبال النفايات وتخزينها مؤقتاً، وذلك بعد أن بلغ المطمر الحد الأقصى من قدرته الاستيعابية.
وبناءً عليه، ستُعاود شركة رامكوالتاس-ب إستئناف عملها ابتداءً من اليوم، الساعة 5:00 بعد الظهر.
 
 
 
