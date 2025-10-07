شركة "رامكو": سنستأنف عملنا

Advertisement

صدر عن شركة " " بيان جاء فيه:تُعلن التاس-ب أنها تبلغت من بأنه قد تم إبلاغ الشركة المتعهّدة لمشروع مطمر الجديدة الصحي بوجوب استئناف استقبال النفايات وتخزينها مؤقتاً، وذلك بعد أن بلغ المطمر الحد من قدرته الاستيعابية.