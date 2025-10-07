Advertisement

لبنان

سلام استقبل عدداً من النواب... ماذا بحث معهم؟

Lebanon 24
07-10-2025 | 10:13
A-
A+
Doc-P-1426304-638954541448396082.jpg
Doc-P-1426304-638954541448396082.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام عصر اليوم في السرايا النواب: محمد سليمان، سجيع عطية، عبد العزيز الصمد، احمد رستم واحمد الخير الذي قال بعد اللقاء:"زيارتنا للرئيس سلام هي للوقوف الى جانبه ، أمام الحملات الساقطة التي تستهدف رئيس الحكومة ومقام رئاسة الحكومة ،وقد لفتنا كلام الزميل في "حزب الله" اذ  أدان من حيث لا  يدري حزبه ، بكلام حق يراد به باطل صدر عن حزب لطالما فوت مسار الميثاقية وجوفها من مضمونها الوطني ، وأصر  ان يكون فوق الدولة و دستور الطائف و المؤسسات اللبنانية ، ولطالما كان سدا منيعا أمام قيام الدولة اللبنانية وتطبيق الدستور وقيام الدولة الحقيقية في لبنان .
Advertisement
سؤالنا اليوم من على منبر رئاسة الحكومة إلى "حزب الله" ، هذه الرئاسة التي كانت لطالما ضنينة بالحفاظ على هذه الميثاقية والعيش المشترك في لبنان ، أين كانت الميثاقية عندما منعتم انتخاب رئيس للجمهورية ؟ واين كانت الميثاقية عندما انقلبتم على حكومة الوحدة الوطنية وعطلتم جلساتها ؟ واين كانت الميثاقية عندما واجهتم قرارات الحكومةفي ٧ أيار المشؤوم ؟ واين كانت الميثاقية عندما صادرتم قرار الحرب والسلم في تموز ٢٠٠٧ ، ومؤخراً في حرب الأسناد ؟ واخيراً وليس آخرا أين كانت الميثاقية عندما انقلبتم على اعلان بعبدا الذي انتم وافقتم عليه وقلتوا "بلوا واشربوا ميتوا".
أضاف ؛ "فعليا فان حزب الله " الذي يتكلم عن هذه الميثاقية التي " بلها وشرب مياهها" خلال كل العقود ما بعد الطائف ،يتكلم اليوم عن الميثاقية التي لطالما كان موقع رئاسة الحكومة ضنين بالحفاظ والتمسك بها:"
 وختاما فان رسالتنا" لحزب الله "أننا كلنا كلبنانيين محكومون بالعودة إلى الدولة وان نكون تحت كنفها وكنف دستور الطائف ومؤسساتها ، وهذا هو المكان الوحيد الذي نستطيع من خلاله جميعا معالجة مشاكلنا ونبدد هواجسنا الوطنية كلبنانيين ."
 
النائب ابي رميا

واستقبل الرئيس سلام النائب سيمون ابي رميا الذي قال بعد اللقاء:"تناولنا خلال اللقاء التطورات الراهنة على الساحة اللبنانية بكل تشعباتها ، وكان لقاءا صريحا وشفافا كالعادة ، وأنا من المؤمنين انه بوجود الرئيس جوزاف عون في بعبدا والرئيس سلام في السراي الحكومي ، لدينا فرصة تاريخيّة بوجودهما ،من اجل ان نضع لبنان على مسار التعافي على كل المستويات ونعيد الاستقرار الأمني والسياسي الى البلد ،خاصة انه ان كان الرئيس عون او الرئيس سلام يتمتعون بدعم من قبل المجتمع الدولي الذي كان ينقصنا في المراحل السابقة ، واليوم علينا ان لا نهدر هذه الفرصة ، وكل ما هو مطلوب ان نحرك المياه الراكدة ونلاقي المجتمع الدولي بمتطلباته حول أولاً،  بسط سيادة الدولة وحصرية السلاح بيدها ضمن حوار داخلي لبناني إيجابي يبدد هواجس كل مكونات المجتمع اللبناني ، وبذلك نكون نلاقي المجتمع الدولي الذي يطالب بالإصلاحات الاقتصادية المطلوبة ، واليوم السيناريو الخطير هو ان نبقى بحالة الركود التي نعيشها وفي حالة الكباش السياسي القائم ، وهذا يعزز تغليب منطق اللا استقرار على الازدهار والنمو المطلوب من قبل الشعب اللبناني ، وقد وضعت نفسي بتصرف رئيس الحكومة ، كما وضعنا انفسنا بتصرف رئيس الجمهورية من تحقيق كل هذه الأهداف ونستعيد النشاط المطلوب على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية لتامين ظروف تواكب هذه الفرصة التاريخية لكي لا نخسرها مرة جديدة."
 
 
مواضيع ذات صلة
الحجار استقبل نواباً وبحث معهم قضايا إنمائية وخدماتية
lebanon 24
07/10/2025 18:09:10 Lebanon 24 Lebanon 24
شيخ العقل استقبل سفيرة تشيكيا وعدداً من الوفود والهيئات
lebanon 24
07/10/2025 18:09:10 Lebanon 24 Lebanon 24
الدفاع المدني ينقذ عددا من الصيادين قبالة شاطئ صور.. هذا ما حصل معهم
lebanon 24
07/10/2025 18:09:10 Lebanon 24 Lebanon 24
بالتفاصيل... الرئيس عون التقى عددًا من رؤساء الدول العربية في القمّة العربية-الإسلامية وهذا ما بحثه معهم
lebanon 24
07/10/2025 18:09:10 Lebanon 24 Lebanon 24

رئيس مجلس الوزراء

الدولة اللبنانية

المجتمع الدولي

مجلس الوزراء

فان حزب الله

الرئيس عون

اللبنانية

حزب الله

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:52 | 2025-10-07
10:51 | 2025-10-07
10:44 | 2025-10-07
10:40 | 2025-10-07
10:36 | 2025-10-07
10:30 | 2025-10-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24