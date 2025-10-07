المجلس المذهبي: تغليب منطق الدولة أساس استعادة الهيبة وبسط السلطة

Advertisement

عقد مجلس إدارة المجلس المذهبي لطائفة اجتماعه الدوري الطائفة، برئاسة شيخ العقل الشيخ الدكتور سامي أبي المنى، حيث ناقش المجتمعون البنود المدرجة على جدول الأعمال وتناولوا الأوضاع العامة، وأصدروا بيانًا أكدوا فيه أن تغليب منطق الدولة واستعادة هيبتها وبسط سلطتها يتطلّب التعاطي بمسؤولية وحكمة وروح وطنية عالية، ودعم مؤسساتها الرسمية.وعلى الصعيد الإقليمي، أعرب المجلس عن أمله في نجاح المساعي الرامية إلى وقف الحرب في غزة، ووضع حدّ للكارثة الإنسانية التي يعيشها القطاع، تمهيدًا لإرساء الاستقرار والسلام العادل في المنطقة.أما في ما يخص الوضع في السويداء ، فجدد المجلس التزامه الوقوف إلى جانب أبناء المدينة واستمرار الدعم الإنساني لهم، شاكرًا كل من ساهم ولبّى نداء "حملة دعم أهلنا في السويداء" من رجال أعمال وبلديات وجمعيات وهيئات نسائية وأهلية وأطباء وصيادلة وشركات وأفراد ومتطوعين. كما دعا المجلس إلى تكثيف المساعدات الإنسانية، والحكومة السورية إلى تسهيل وصولها، وكشف مصير المفقودين، والإسراع في التحقيقات حول جرائم الإبادة وإدانة المسؤولين عنها.وحذّر المجلس من مخاطر الانزلاق إلى الفوضى، مناشدًا أبناء التمسك بالعيش المشترك والوحدة الوطنية، والامتناع عن التعرض للأماكن والرموز تحت أي ذريعة. كما أدان الاعتداءات على الطلاب الجامعيين بدافع طائفي، داعيًا إلى محاسبة المعتدين صونًا لكرامة الجبل وسمعته.وختم المجلس بالإشارة إلى المبادرة الوطنية التي أطلقها شيخ العقل تحت عنوان: "الشراكة الروحية الوطنية، مظلة الإصلاح والإنقاذ"، والتي تتضمن سلسلة ندوات ثقافية آخرها في قضاء حاصبيا، مؤكدًا أن هذه المبادرة تهدف إلى ترسيخ قيم الشراكة ودفع مسيرة الإصلاح والنهوض الوطني.