Advertisement

لبنان

المجلس المذهبي: تغليب منطق الدولة أساس استعادة الهيبة وبسط السلطة

Lebanon 24
07-10-2025 | 10:14
A-
A+
Doc-P-1426306-638954543970583326.png
Doc-P-1426306-638954543970583326.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
عقد مجلس إدارة المجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز اجتماعه الدوري في دار الطائفة، برئاسة شيخ العقل الشيخ الدكتور سامي أبي المنى، حيث ناقش المجتمعون البنود المدرجة على جدول الأعمال وتناولوا الأوضاع العامة، وأصدروا بيانًا أكدوا فيه أن تغليب منطق الدولة واستعادة هيبتها وبسط سلطتها يتطلّب التعاطي بمسؤولية وحكمة وروح وطنية عالية، ودعم مؤسساتها الرسمية.
Advertisement

وعلى الصعيد الإقليمي، أعرب المجلس عن أمله في نجاح المساعي الرامية إلى وقف الحرب في غزة، ووضع حدّ للكارثة الإنسانية التي يعيشها القطاع، تمهيدًا لإرساء الاستقرار والسلام العادل في المنطقة.

أما في ما يخص الوضع في السويداء السورية، فجدد المجلس التزامه الوقوف إلى جانب أبناء المدينة واستمرار الدعم الإنساني لهم، شاكرًا كل من ساهم ولبّى نداء "حملة دعم أهلنا في السويداء" من رجال أعمال وبلديات وجمعيات وهيئات نسائية وأهلية وأطباء وصيادلة وشركات وأفراد ومتطوعين. كما دعا المجلس المجتمع الدولي إلى تكثيف المساعدات الإنسانية، والحكومة السورية إلى تسهيل وصولها، وكشف مصير المفقودين، والإسراع في التحقيقات حول جرائم الإبادة وإدانة المسؤولين عنها.

وحذّر المجلس من مخاطر الانزلاق إلى الفوضى، مناشدًا أبناء سوريا التمسك بالعيش المشترك والوحدة الوطنية، والامتناع عن التعرض للأماكن والرموز الدينية تحت أي ذريعة. كما أدان الاعتداءات على الطلاب الجامعيين بدافع طائفي، داعيًا إلى محاسبة المعتدين صونًا لكرامة الجبل وسمعته.

وختم المجلس بالإشارة إلى المبادرة الوطنية التي أطلقها شيخ العقل تحت عنوان: "الشراكة الروحية الوطنية، مظلة الإصلاح والإنقاذ"، والتي تتضمن سلسلة ندوات ثقافية آخرها في قضاء حاصبيا، مؤكدًا أن هذه المبادرة تهدف إلى ترسيخ قيم الشراكة ودفع مسيرة الإصلاح والنهوض الوطني.
مواضيع ذات صلة
خطة الجيش لـ"حصرية السلاح" امام الحكومة: تكريس لبسط سلطة الدولة
lebanon 24
07/10/2025 18:09:16 Lebanon 24 Lebanon 24
جابر: نحن مع قيام الدولة وإصلاحها وبسط سلطتها كاملة وتقوية مؤسساتها
lebanon 24
07/10/2025 18:09:16 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام: لبسط الدولة سلطتها على كامل أراضيها وتطبيق اتفاق الطائف في ما يخص حصر السلاح
lebanon 24
07/10/2025 18:09:16 Lebanon 24 Lebanon 24
المجلس المذهبي للطائفة الموحدين الدروز: تأكيد دعم السويداء وتعزيز العمل المجتمعي
lebanon 24
07/10/2025 18:09:16 Lebanon 24 Lebanon 24

المجتمع الدولي

الوحدة الوطنية

الموحدين

الدينية

السورية

الطائف

التزام

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:52 | 2025-10-07
10:51 | 2025-10-07
10:44 | 2025-10-07
10:40 | 2025-10-07
10:36 | 2025-10-07
10:30 | 2025-10-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24