لبنان

عون أبرق الى نظيره المصري مهنئاً بذكرى انتصار أكتوبر

Lebanon 24
07-10-2025 | 10:20
وجه رئيس الجمهورية جوزاف عون، برقية تهنئة الى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في ذكرى انتصار السادس من أكتوبر، جاء فيها:
"لمناسبة احتفال بلدكم بذكرى انتصار السادس من أكتوبر، أتوجه الى سيادتكم والى الشعب المصري الشقيق، بأحر التهاني واصدق التمنيات. وإذ أؤكد لكم حرصي على المضي قدما في تطوير علاقاتنا الثنائية الأخوية في مختلف المجالات وتمتينها بما يعود بالخير على بلدينا، أتطلع الى توثيق عملنا المشترك في مواجهة التحديات التي تعصف بالمنطقة. وأسأل الله ان يمدكم بالصحة لتواصلوا قيادة بلادكم على دروب الازدهار".
