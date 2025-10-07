عون أبرق الى نظيره المصري مهنئاً بذكرى انتصار أكتوبر

وجه رئيس الجمهورية ، برقية تهنئة الى في ذكرى انتصار السادس من أكتوبر، جاء فيها:

"لمناسبة احتفال بلدكم بذكرى انتصار السادس من أكتوبر، أتوجه الى سيادتكم والى الشعب المصري الشقيق، بأحر التهاني واصدق التمنيات. وإذ أؤكد لكم حرصي على المضي قدما في تطوير علاقاتنا الثنائية الأخوية في مختلف المجالات وتمتينها بما يعود بالخير على بلدينا، أتطلع الى توثيق عملنا المشترك في مواجهة التحديات التي تعصف بالمنطقة. وأسأل الله ان يمدكم بالصحة لتواصلوا قيادة بلادكم على دروب الازدهار".