26
o
بيروت
25
o
طرابلس
24
o
صور
26
o
جبيل
24
o
صيدا
26
o
جونية
25
o
النبطية
20
o
زحلة
21
o
بعلبك
14
o
بشري
20
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
عون أبرق الى نظيره المصري مهنئاً بذكرى انتصار أكتوبر
Lebanon 24
07-10-2025
|
10:20
A-
A+
photos
0
A+
A-
وجه رئيس الجمهورية
جوزاف عون
، برقية تهنئة الى
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
في ذكرى انتصار السادس من أكتوبر، جاء فيها:
Advertisement
"لمناسبة احتفال بلدكم بذكرى انتصار السادس من أكتوبر، أتوجه الى سيادتكم والى الشعب المصري الشقيق، بأحر التهاني واصدق التمنيات. وإذ أؤكد لكم حرصي على المضي قدما في تطوير علاقاتنا الثنائية الأخوية في مختلف المجالات وتمتينها بما يعود بالخير على بلدينا، أتطلع الى توثيق عملنا المشترك في مواجهة التحديات التي تعصف بالمنطقة. وأسأل الله ان يمدكم بالصحة لتواصلوا قيادة بلادكم على دروب الازدهار".
مواضيع ذات صلة
الرئيس عون ابرق الى الملك السعودي مهنئا باليوم الوطني للمملكة
Lebanon 24
الرئيس عون ابرق الى الملك السعودي مهنئا باليوم الوطني للمملكة
07/10/2025 18:09:22
07/10/2025 18:09:22
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس الجمهورية تناول مع الكاظمي الأوضاع الاقليمية والتطورات وابرق الى نظيره البرتغالي معزياً
Lebanon 24
رئيس الجمهورية تناول مع الكاظمي الأوضاع الاقليمية والتطورات وابرق الى نظيره البرتغالي معزياً
07/10/2025 18:09:22
07/10/2025 18:09:22
Lebanon 24
Lebanon 24
المؤتمر الشعبي مهنئا بذكرى المولد النبوي: الوحدة السبيل لمقاومة العدوّ
Lebanon 24
المؤتمر الشعبي مهنئا بذكرى المولد النبوي: الوحدة السبيل لمقاومة العدوّ
07/10/2025 18:09:22
07/10/2025 18:09:22
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس الوزراء المصري لنظيره الفلسطيني: مستمرون بدور الوساطة وصولا إلى إنهاء الحرب في غزة
Lebanon 24
رئيس الوزراء المصري لنظيره الفلسطيني: مستمرون بدور الوساطة وصولا إلى إنهاء الحرب في غزة
07/10/2025 18:09:22
07/10/2025 18:09:22
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
عبد الفتاح السيسي
عبد الفتاح السيس
الرئيس المصري
عبد الفتاح
جوزاف عون
الجمهوري
الثنائي
تابع
قد يعجبك أيضاً
قاسم: الإنتصارات ضدّ إسرائيل كانت على يديّ نصرالله
Lebanon 24
قاسم: الإنتصارات ضدّ إسرائيل كانت على يديّ نصرالله
10:52 | 2025-10-07
07/10/2025 10:52:07
Lebanon 24
Lebanon 24
جابر وصدي يوقّعان اتفاقيتي قرض البنك الدولي لتعزيز الطاقة المتجددة والكهرباء
Lebanon 24
جابر وصدي يوقّعان اتفاقيتي قرض البنك الدولي لتعزيز الطاقة المتجددة والكهرباء
10:51 | 2025-10-07
07/10/2025 10:51:09
Lebanon 24
Lebanon 24
وفد عمالي شمالي عرض مع الحجار مطالب البلديات والقطاعات الخدمية
Lebanon 24
وفد عمالي شمالي عرض مع الحجار مطالب البلديات والقطاعات الخدمية
10:44 | 2025-10-07
07/10/2025 10:44:58
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد حادث مروّع داخل مرفأ بيروت.. تحذير من "يازا" (صورة)
Lebanon 24
بعد حادث مروّع داخل مرفأ بيروت.. تحذير من "يازا" (صورة)
10:40 | 2025-10-07
07/10/2025 10:40:33
Lebanon 24
Lebanon 24
درويش في كلمة لبنان باليونيسكو : لقد حان الوقت ليتوقف العنف
Lebanon 24
درويش في كلمة لبنان باليونيسكو : لقد حان الوقت ليتوقف العنف
10:36 | 2025-10-07
07/10/2025 10:36:14
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
"محروقات مجانية" للعسكريين
Lebanon 24
"محروقات مجانية" للعسكريين
13:20 | 2025-10-06
06/10/2025 01:20:17
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات عن منزل فضل شاكر.. تفاصيل مثيرة
Lebanon 24
معلومات عن منزل فضل شاكر.. تفاصيل مثيرة
14:39 | 2025-10-06
06/10/2025 02:39:58
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير لبنانيّ سابق في ذمة الله (صورة)
Lebanon 24
وزير لبنانيّ سابق في ذمة الله (صورة)
09:09 | 2025-10-07
07/10/2025 09:09:58
Lebanon 24
Lebanon 24
أمطار غزيرة وعواصف رعدية.. منخفض جوي يضرب لبنان في هذا الموعد
Lebanon 24
أمطار غزيرة وعواصف رعدية.. منخفض جوي يضرب لبنان في هذا الموعد
23:47 | 2025-10-06
06/10/2025 11:47:01
Lebanon 24
Lebanon 24
رفع سقف سحوبات المودعين قريباً
Lebanon 24
رفع سقف سحوبات المودعين قريباً
02:45 | 2025-10-07
07/10/2025 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
10:52 | 2025-10-07
قاسم: الإنتصارات ضدّ إسرائيل كانت على يديّ نصرالله
10:51 | 2025-10-07
جابر وصدي يوقّعان اتفاقيتي قرض البنك الدولي لتعزيز الطاقة المتجددة والكهرباء
10:44 | 2025-10-07
وفد عمالي شمالي عرض مع الحجار مطالب البلديات والقطاعات الخدمية
10:40 | 2025-10-07
بعد حادث مروّع داخل مرفأ بيروت.. تحذير من "يازا" (صورة)
10:36 | 2025-10-07
درويش في كلمة لبنان باليونيسكو : لقد حان الوقت ليتوقف العنف
10:30 | 2025-10-07
تعليق عمل "رسالات".. الحزب يستعيد توازنه السياسي ؟
فيديو
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
01:56 | 2025-10-03
07/10/2025 18:09:22
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
15:00 | 2025-09-30
07/10/2025 18:09:22
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
11:52 | 2025-09-23
07/10/2025 18:09:22
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24