Advertisement

لبنان

درويش في كلمة لبنان باليونيسكو : لقد حان الوقت ليتوقف العنف

Lebanon 24
07-10-2025 | 10:36
A-
A+
Doc-P-1426311-638954555886638019.jpeg
Doc-P-1426311-638954555886638019.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ألقت المندوبة الدائمة لبعثة لبنان لدى اليونيسكو، السفيرة هند درويش، كلمة لبنان في الدورة الـ222 للمجلس التنفيذي للمنظمة، حيث هنّأت في مستهل مداخلتها رئاسة المجلس على "الطريقة النموذجية" التي تُدار بها الجلسات، مؤكدة أن الحوار البنّاء القائم يجسّد "الروح الحقيقية لليونسكو".
Advertisement

وأعربت درويش عن ارتياح لبنان لانتخاب المدير العام الجديد للمنظمة، خالد العناني، معتبرة أن هذا الحدث "يحمل رسالة استثنائية في زمن يطغى عليه الانقسام والأزمات العالمية"، مشيرة إلى أن انتخابه يعيد إحياء "روح اليونسكو القائمة على الانفتاح والثقة والاحترام المتبادل والأمل المشترك".

وأكدت السفيرة انضمام لبنان إلى البيان الذي ألقته سلطنة عمان باسم المجموعة العربية، وإلى مبدأ التضامن بين الدول الأعضاء، مشددة على تمسك لبنان بـ"المبادرة العربية للسلام العادل والدائم" التي أطلقتها السعودية في قمة بيروت عام 2002، خصوصًا في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي لخمس نقاط في جنوب لبنان.

وأضافت: "بعدما عانى لبنان من أزمة اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة، وانفجار مدمّر أصاب العاصمة، وحرب مروّعة، فإننا اليوم بأمسّ الحاجة إلى دعم اليونسكو والدول الأعضاء فيها". وتوجّهت بالشكر إلى الدول التي ساهمت في تمويل الحساب الفرعي الخاص بتنفيذ خطة عمل المنظمة، وصندوق الطوارئ لحماية التراث، داعية إلى "مواصلة هذا الدعم الحيوي للبنان".

وخاطبت درويش رئاسة المجلس قائلة: "يدعو لبنان بإلحاح إلى احترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، والتطبيق الكامل والشامل لقرارات مجلس الأمن، في لبنان كما في سائر أنحاء الشرق الأوسط".

وختمت كلمتها بالتأكيد: "لقد حان الوقت لوقف دوامة العنف، ولإحلال سلام عادل ودائم".
مواضيع ذات صلة
سفير فلسطين يزور الإعلامي محمد درويش في صور بمناسبة حصوله على وسام الإعلام الحر
lebanon 24
07/10/2025 18:09:29 Lebanon 24 Lebanon 24
مكتب نتنياهو: حان الوقت للعمل مع لبنان بروح من التعاون بهدف نزع سلاح حزب الله
lebanon 24
07/10/2025 18:09:29 Lebanon 24 Lebanon 24
السفير الأميركي في إسرائيل: حان الوقت لإطلاق حماس سراح الرهائن وتسليم أسلحتها
lebanon 24
07/10/2025 18:09:29 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: حان الوقت لتوافق حركة حماس على شروط الخطة التي تقدمنا بها اليوم
lebanon 24
07/10/2025 18:09:29 Lebanon 24 Lebanon 24

المدير العام

الشرق الأوسط

مجلس الأمن

جنوب لبنان

الإسرائيلي

السعودية

الاحتلال

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:52 | 2025-10-07
10:51 | 2025-10-07
10:44 | 2025-10-07
10:40 | 2025-10-07
10:30 | 2025-10-07
10:20 | 2025-10-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24