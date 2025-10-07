درويش في كلمة لبنان باليونيسكو : لقد حان الوقت ليتوقف العنف

Advertisement

ألقت المندوبة الدائمة لبعثة لدى اليونيسكو، السفيرة هند درويش، كلمة لبنان في الـ222 للمجلس التنفيذي للمنظمة، حيث هنّأت في مستهل مداخلتها رئاسة المجلس على "الطريقة النموذجية" التي تُدار بها الجلسات، مؤكدة أن الحوار البنّاء القائم يجسّد "الروح الحقيقية لليونسكو".وأعربت درويش عن ارتياح لبنان لانتخاب الجديد للمنظمة، خالد العناني، معتبرة أن هذا الحدث "يحمل رسالة استثنائية في زمن يطغى عليه الانقسام والأزمات العالمية"، مشيرة إلى أن انتخابه يعيد إحياء "روح اليونسكو القائمة على الانفتاح والثقة والاحترام المتبادل والأمل المشترك".وأكدت السفيرة انضمام لبنان إلى البيان الذي ألقته سلطنة عمان باسم المجموعة العربية، وإلى مبدأ التضامن بين الدول الأعضاء، مشددة على تمسك لبنان بـ"المبادرة العربية للسلام العادل والدائم" التي أطلقتها في قمة عام 2002، خصوصًا في ظل استمرار لخمس نقاط في .وأضافت: "بعدما عانى لبنان من أزمة اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة، وانفجار مدمّر أصاب العاصمة، وحرب مروّعة، فإننا اليوم بأمسّ الحاجة إلى دعم اليونسكو والدول الأعضاء فيها". وتوجّهت بالشكر إلى الدول التي ساهمت في تمويل الحساب الفرعي الخاص بتنفيذ خطة عمل المنظمة، وصندوق الطوارئ لحماية التراث، داعية إلى "مواصلة هذا الدعم الحيوي للبنان".وخاطبت درويش رئاسة المجلس قائلة: "يدعو لبنان بإلحاح إلى احترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، والتطبيق الكامل والشامل لقرارات ، في لبنان كما في سائر أنحاء ".وختمت كلمتها بالتأكيد: "لقد حان الوقت لوقف دوامة العنف، ولإحلال سلام عادل ودائم".