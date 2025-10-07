26
لبنان
بعد حادث مروّع داخل مرفأ بيروت.. تحذير من "يازا" (صورة)
Lebanon 24
07-10-2025
|
10:40
وجّهت جمعية "يازا" نداءً عاجلاً إلى
إدارة مرفأ بيروت
بعد وقوع حادث سير خطير داخل حرم المرفأ بتاريخ 6 تشرين الأول 2025، حيث اصطدمت سيارة بمقطورة وانحشرت بالكامل تحتها، ما أدى إلى إصابة السائق بجروح بالغة نُقل على إثرها إلى العناية الفائقة.
وأشارت الجمعية إلى أنّ الحد
الأقصى
المسموح به للسرعة داخل المرفأ هو 25 كلم/س، لكنها شددت على أنّ "التقيد بالسرعة وحده لا يكفي إذا غابت شروط السلامة العامة"، داعيةً إلى إعادة تقييم الإجراءات المتبعة داخل المرفأ.
وأكدت "يازا" أن المسؤولية لا تقتصر على خطأ السائق، بل تفرض توفير أعلى معايير السلامة من ممرات واضحة، إنارة كافية، إشارات وتنظيم مروري فعّال، لأن "الحوادث لا تُبرَّر بالإهمال المتبادل".
وختمت الجمعية بالقول: "كل ثانية تصنع الفارق بين الحياة والموت… التحرّك اليوم قد ينقذ حياة غدًا"، متمنية الشفاء العاجل للسائق.
