بعد حادث مروّع داخل مرفأ بيروت.. تحذير من "يازا" (صورة)

Advertisement

وجّهت جمعية "يازا" نداءً عاجلاً إلى بعد وقوع حادث سير خطير داخل حرم المرفأ بتاريخ 6 تشرين الأول 2025، حيث اصطدمت سيارة بمقطورة وانحشرت بالكامل تحتها، ما أدى إلى إصابة السائق بجروح بالغة نُقل على إثرها إلى العناية الفائقة.وأشارت الجمعية إلى أنّ الحد المسموح به للسرعة داخل المرفأ هو 25 كلم/س، لكنها شددت على أنّ "التقيد بالسرعة وحده لا يكفي إذا غابت شروط السلامة العامة"، داعيةً إلى إعادة تقييم الإجراءات المتبعة داخل المرفأ.وأكدت "يازا" أن المسؤولية لا تقتصر على خطأ السائق، بل تفرض توفير أعلى معايير السلامة من ممرات واضحة، إنارة كافية، إشارات وتنظيم مروري فعّال، لأن "الحوادث لا تُبرَّر بالإهمال المتبادل".وختمت الجمعية بالقول: "كل ثانية تصنع الفارق بين الحياة والموت… التحرّك اليوم قد ينقذ حياة غدًا"، متمنية الشفاء العاجل للسائق.