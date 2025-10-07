25
لبنان
وفد عمالي شمالي عرض مع الحجار مطالب البلديات والقطاعات الخدمية
Lebanon 24
07-10-2025
|
10:44
A-
A+
أعلن اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في
لبنان
الشمالي
أنّ وفدًا من الاتحاد برئاسة النقيب شادي السيّد، وبمشاركة نقباء وفاعليات عمالية من
طرابلس
والميناء واتحاد بلديات الفيحاء ونقابة موزّعي
الغاز
، التقى
وزير الداخلية
والبلديات العميد أحمد
الحجار
، بحضور رئيس
الاتحاد العمالي العام
الدكتور
بشارة الأسمر
.
وخلال الاجتماع، شدّد السيّد على حق موظفي بلدية طرابلس بالحصول على "المثابرة" أسوة بسائر موظفي القطاع العام، معتبرًا أنها تشكّل دعمًا ماليًا أساسيًا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة. وطالب بأن تشمل هذه الخطوة جميع عمال البلديات في لبنان. كما دعا رئيس نقابة عمال بلدية طرابلس عمر دلال الوزارة إلى معالجة مسألة حجز دراجات العمال لعجزهم عن تسوية أوضاعها.
وتوقف البحث عند أزمة عمال بلدية الميناء الذين حُرموا من رواتبهم لأشهر، حيث طالب الوفد الوزارة بالضغط على البلدية لتفعيل الجباية ومعاقبة المتخلّفين عن دفع الرسوم. وقد وعد الوزير الحجار بمتابعة الملف وحثّ البلدية على القيام بواجباتها.
من جهة أخرى، تطرّق السيّد إلى أزمة المياومين في اتحاد بلديات الفيحاء، وإلى واقع جهاز الإطفاء الذي يفتقر رجاله إلى الرعاية الصحية اللازمة رغم ما يواجهونه من مخاطر. وقد طلب الوزير رفع كتاب رسمي بهذا الخصوص لمتابعته.
كما تناول اللقاء وضع محطات تعبئة الغاز السائل في طرابلس، إذ حذّر الوفد من خطورة التوجّه لإقفالها وحصرها بمحطة واحدة، نظرًا لارتباطها بأكثر من 500 عامل وخدمة شرائح واسعة من ذوي الدخل المحدود، مطالبًا بإبقائها ضمن المعايير التي تحدّدها اللجان المختصة.
وختم البيان بالإشادة بـ"تجاوب الوزير الحجار ورقيّه في التعاطي مع المطالب"، شاكرًا حضور ودعم
رئيس الاتحاد
العمالي العام الدكتور بشارة
الأسمر
.
