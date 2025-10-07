وفد عمالي شمالي عرض مع الحجار مطالب البلديات والقطاعات الخدمية

Advertisement

أعلن اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في أنّ وفدًا من الاتحاد برئاسة النقيب شادي السيّد، وبمشاركة نقباء وفاعليات عمالية من والميناء واتحاد بلديات الفيحاء ونقابة موزّعي ، التقى والبلديات العميد أحمد ، بحضور رئيس الدكتور .وخلال الاجتماع، شدّد السيّد على حق موظفي بلدية طرابلس بالحصول على "المثابرة" أسوة بسائر موظفي القطاع العام، معتبرًا أنها تشكّل دعمًا ماليًا أساسيًا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة. وطالب بأن تشمل هذه الخطوة جميع عمال البلديات في لبنان. كما دعا رئيس نقابة عمال بلدية طرابلس عمر دلال الوزارة إلى معالجة مسألة حجز دراجات العمال لعجزهم عن تسوية أوضاعها.وتوقف البحث عند أزمة عمال بلدية الميناء الذين حُرموا من رواتبهم لأشهر، حيث طالب الوفد الوزارة بالضغط على البلدية لتفعيل الجباية ومعاقبة المتخلّفين عن دفع الرسوم. وقد وعد الوزير الحجار بمتابعة الملف وحثّ البلدية على القيام بواجباتها.من جهة أخرى، تطرّق السيّد إلى أزمة المياومين في اتحاد بلديات الفيحاء، وإلى واقع جهاز الإطفاء الذي يفتقر رجاله إلى الرعاية الصحية اللازمة رغم ما يواجهونه من مخاطر. وقد طلب الوزير رفع كتاب رسمي بهذا الخصوص لمتابعته.