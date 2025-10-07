Advertisement

لبنان

قاسم: الإنتصارات ضدّ إسرائيل كانت على يديّ نصرالله

Lebanon 24
07-10-2025 | 10:52
قال الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم، إنّ "الإنتصارات ضدّ إسرائيل كانت على يديّ  السيّد حسن نصرالله، الذي بنى مجتمعاً مقاوماً وبنى شعباً مجاهداً ومقاومين أشدّاء يعملون في سبيل رفع راية الحقّ".
وأضاف قاسم خلال فعالية "إيران المتضامنة"، أنّ "معركة "أولي البأس" كانت معركة صعبة ومعقدّة جداً لكنّنا خرجنا منها بقوّة وعزيمة وثبات وإستمرار، ونحن مستمرون إن شاء الله".
