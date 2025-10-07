25
لبنان
قاسم: الإنتصارات ضدّ إسرائيل كانت على يديّ نصرالله
Lebanon 24
07-10-2025
|
10:52
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال
الأمين العام
لـ"
حزب الله
" الشيخ
نعيم قاسم
، إنّ "الإنتصارات ضدّ
إسرائيل
كانت على يديّ السيّد
حسن نصرالله
، الذي بنى مجتمعاً مقاوماً وبنى شعباً مجاهداً ومقاومين أشدّاء يعملون في سبيل رفع راية الحقّ".
وأضاف
قاسم
خلال فعالية "
إيران
المتضامنة"، أنّ "معركة "أولي البأس" كانت معركة صعبة ومعقدّة جداً لكنّنا خرجنا منها بقوّة وعزيمة وثبات وإستمرار، ونحن مستمرون إن شاء الله".
