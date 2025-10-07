الحوت زار رسامني لمتابعة مشاريع البنى التحتية والنقل في بيروت

Advertisement

أعلن النائب الدكتور في بيان، أنه زار وزير الأشغال العامة والنقل ، لبحث عدد من الملفات الأساسية المرتبطة بالعاصمة .وأشار إلى أنّ اللقاء تناول أولاً أعمال تنظيف مجاري الأمطار، تجنبًا لتكرار الفيضانات التي تشهدها الطرقات سنويًا، حيث اطلع من الوزير على الجهود الجارية حاليًا لتنظيف المجاري والأنهار، والصعوبات التي تواجهها الوزارة، إضافة إلى الخطط المستقبلية الموضوعة لمعالجة هذه المشكلة بشكل جذري.كما جرى التطرق إلى ملف النقل المشترك في بيروت، في ظل الحاجة الملحّة إلى زيادة عدد الباصات وتطوير الخطوط المعتمدة، وتحسين محطات الانتظار، مع إدخال نظام تتبّع عبر الـGPS لتشجيع المواطنين على استخدام النقل العام، لما لذلك من أثر في تخفيف الكلفة عن الناس والحد من الازدحام والتلوث. وأوضح الحوت أنّ الوزير أبلغه بوجود وعد بهبة من تشمل 30 باصًا، إلى جانب مساعٍ لتأمين دفعة أخرى من ، إضافة إلى إطلاق تطبيق للتتبّع وبطاقات اشتراك جديدة منذ أيام.وتناول أيضًا واقع الطرقات والجسور في العاصمة، التي وصفها الحوت بأنها أصبحت بحالة سيئة، ما يستدعي إيجاد صيغة قانونية تمكّن وزارة الأشغال من لعب دور مباشر في صيانتها وتطويرها، خاصة أنّ بيروت تستقبل وتودّع يوميًا أكثر من مليون مواطن، مع ما يترتب على ذلك من ضغط كبير على مداخلها وطرقها الرئيسية.وختم الحوت مؤكّدًا أنّه تم الاتفاق مع الوزير رسامني على متابعة هذه الملفات بشكل مشترك، والتنسيق على الصعيد التشريعي بما يخدم تنمية العاصمة وتخفيف الأعباء عن أهلها.