Advertisement

لبنان

الحوت زار رسامني لمتابعة مشاريع البنى التحتية والنقل في بيروت

Lebanon 24
07-10-2025 | 10:10
A-
A+
Doc-P-1426324-638954575847729756.jpg
Doc-P-1426324-638954575847729756.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن النائب الدكتور عماد الحوت في بيان، أنه زار صباح اليوم وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، لبحث عدد من الملفات الأساسية المرتبطة بالعاصمة بيروت.
Advertisement

وأشار الحوت إلى أنّ اللقاء تناول أولاً أعمال تنظيف مجاري الأمطار، تجنبًا لتكرار الفيضانات التي تشهدها الطرقات سنويًا، حيث اطلع من الوزير على الجهود الجارية حاليًا لتنظيف المجاري والأنهار، والصعوبات التي تواجهها الوزارة، إضافة إلى الخطط المستقبلية الموضوعة لمعالجة هذه المشكلة بشكل جذري.

كما جرى التطرق إلى ملف النقل المشترك في بيروت، في ظل الحاجة الملحّة إلى زيادة عدد الباصات وتطوير الخطوط المعتمدة، وتحسين محطات الانتظار، مع إدخال نظام تتبّع عبر الـGPS لتشجيع المواطنين على استخدام النقل العام، لما لذلك من أثر في تخفيف الكلفة عن الناس والحد من الازدحام والتلوث. وأوضح الحوت أنّ الوزير أبلغه بوجود وعد بهبة من دولة قطر تشمل 30 باصًا، إلى جانب مساعٍ لتأمين دفعة أخرى من الصين، إضافة إلى إطلاق تطبيق للتتبّع وبطاقات اشتراك جديدة منذ أيام.

وتناول النقاش أيضًا واقع الطرقات والجسور في العاصمة، التي وصفها الحوت بأنها أصبحت بحالة سيئة، ما يستدعي إيجاد صيغة قانونية تمكّن وزارة الأشغال من لعب دور مباشر في صيانتها وتطويرها، خاصة أنّ بيروت تستقبل وتودّع يوميًا أكثر من مليون مواطن، مع ما يترتب على ذلك من ضغط كبير على مداخلها وطرقها الرئيسية.

وختم الحوت مؤكّدًا أنّه تم الاتفاق مع الوزير رسامني على متابعة هذه الملفات بشكل مشترك، والتنسيق على الصعيد التشريعي بما يخدم تنمية العاصمة وتخفيف الأعباء عن أهلها.
مواضيع ذات صلة
رسماني يستقبل باولس.. حديث عن النقل والبنى التحتية
lebanon 24
07/10/2025 20:11:00 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الأشغال يبحث التعاون مع ألمانيا ويُتابع ملفات النقل والبنى التحتية
lebanon 24
07/10/2025 20:11:00 Lebanon 24 Lebanon 24
رسامني والسفير الصيني.. بحث الهبة الصينية ومشاريع البنى التحتية
lebanon 24
07/10/2025 20:11:00 Lebanon 24 Lebanon 24
لبنان والصين.. تعزيز التعاون في قطاع النقل العام والبنى التحتية
lebanon 24
07/10/2025 20:11:00 Lebanon 24 Lebanon 24

فايز رسامني

صباح اليوم

المستقبل

دولة قطر

مني على

نائب ال

الرئيسي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:00 | 2025-10-07
12:42 | 2025-10-07
12:38 | 2025-10-07
12:22 | 2025-10-07
12:21 | 2025-10-07
12:17 | 2025-10-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24