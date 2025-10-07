جعجع: هذا سبب إضافي لأن يُسلِّم "حزب الله" سلاحه إلى الدولة

Advertisement

لبنان

جعجع: هذا سبب إضافي لأن يُسلِّم "حزب الله" سلاحه إلى الدولة

Lebanon 24
07-10-2025 | 11:17
اعتبر رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، اليوم الثلاثاء، أنه "من على حزب الله أن يتعظ مما يحدث حاليا مع حماس، هذا سبب إضافي لأن يسلّم سلاحه الى الدولة في أقرب وقت ممكن"، مضيفا "حرام إضاعة الوقت". 
Advertisement


وفي مقابلة مع وكالة "فرانس برس" أجريت من مقرّه في معراب، قال جعجع: "مسؤولي الحزب يزايدون في الوقت الراهن" مع رفضهم بالمطلق تسليم سلاحهم الى الدولة التي وضعت في آب خطة لنزع سلاح الحزب قبل نهاية العام، على وقع ضغوط تمارسها اسرائيل والولايات المتحدة من أجل تجريد الفصيل المدعوم من طهران من سلاحه.



وتابع، "لا أفهم كثيرا ما الذي يقومون به، وصراحة أكثر لم أفهم حرب الاسناد التي كان واضحا الى أين ستصل ولم أفهم السابع من تشرين الأول.. على اي أساس قاموا بهذه الخطوات والى أين وصلوا".



وأكد "لا خيار لدى الحزب الا أن يسلم سلاحه الى الدولة اللبنانية، لان ثمة دولة وهي أخذت القرار".
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24