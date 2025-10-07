جعجع: هذا سبب إضافي لأن يُسلِّم "حزب الله" سلاحه إلى الدولة

Advertisement

وفي مقابلة مع وكالة "فرانس برس" أجريت من مقرّه في معراب، قال : "مسؤولي الحزب يزايدون في الوقت الراهن" مع رفضهم بالمطلق تسليم سلاحهم الى الدولة التي وضعت في آب خطة لنزع سلاح الحزب قبل نهاية العام، على وقع ضغوط تمارسها اسرائيل والولايات المتحدة من أجل تجريد الفصيل المدعوم من من سلاحه.وتابع، "لا أفهم كثيرا ما الذي يقومون به، وصراحة أكثر لم أفهم حرب الاسناد التي كان واضحا الى أين ستصل ولم أفهم السابع من تشرين الأول.. على اي أساس قاموا بهذه الخطوات والى أين وصلوا".وأكد "لا خيار لدى الحزب الا أن يسلم سلاحه الى ، لان ثمة دولة وهي أخذت القرار".